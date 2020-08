Liikennejärjestelymuutoksia Raide-Jokerin työmaiden ympäristössä syksyllä 2020

Raide-Jokerin rakentamisen ensimmäinen vuosi takana 3.6.2020 07:50:11 EEST | Tiedote

Raide-Jokerin rakentamisvaihetta on nyt takana ensimmäinen vuosi eli 20 prosenttia. Sen aikana rakennustöistä on tehty 21 prosenttia. Tänä kesänä rakentamisen volyymi on kolminkertainen viime kesäiseen verrattuna.