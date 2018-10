Liikennekäytävävaltuuskunta toivoo nopeaa etenemistä Helsinki–Turku-raideyhteyden kehittämisessä

Liikennekäytävävaltuuskunta muistuttaa, että hyvin alkuun päässyttä Helsinki–Turku-yhteysvälin kehittämishanketta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin, ja sen toteutuminen on varmistettava mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Valtuuskunta edellyttää, että Espoon ja Salon välisen oikoradan ratasuunnitelman tekeminen aloitettaisiin mahdollisimman pian ja Helsinki–Turku-yhteysvälin kehittämiseen tarvittavat investointipäätökset tehtäisiin seuraavan hallituskauden aikana.

Valtuuskunta muistuttaa tänään julkaistussa kannanotossaan, että henkilöliikenteen kehittäminen edistää Suomen kilpailukykyä. Nopea rautateiden henkilöliikenne mahdollistaa suurten kaupunkiseutujen työmarkkinoiden integroitumisen laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä synnyttää uutta aineetonta ja inhimillistä pääomaa, jolla on positiivinen vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin.

”Henkilöliikenteen kehittämisellä voimme edistää Suomen kilpailukykyä, ja liikkumisen nopeutuessa yrityksillämme on nykyistä paremmat edellytykset toimia kilpailukykyisesti Suomesta käsin globaaleilla markkinoilla”, toteaa Liikennekäytävävaltuuskunnan puheenjohtaja Matti Vuoria.

Liikennekäytävävaltuuskunnan kanta on, että Espoon ja Salon välisenoikoradan ratasuunnitelman tekeminen on aloitettava yleissuunnitelman tekemisen vielä ollessa käynnissä ja että koko Helsinki–Turku-yhteysvälin kehittämiseen tarvittavat investointipäätökset on tehtävä seuraavan hallituskauden aikana.

Valtuuskunta huomauttaa kannanotossaan, että hyvin alkuun päässyttä Helsinki–Turku-yhteysvälin kehittämishanketta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin ja varmistettava sen toteutuminen mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Liikennekäytävävaltuuskunta

Liikennekäytävävaltuuskunta on perustettu edistämään Europan Unionin määrittämän, niin sanotun Välimeri–Skandinavia-ydinverkkokäytävän toteutusta Suomessa. Sen tärkein yksittäinen osa on niin sanottu tunnin juna, jolla tarkoitetaan Helsinki–Turku-ratayhteyden kehittämistä siten, että matka-aika Helsingin ja Turun välillä lyhenee merkittävästi. Tämä edellyttää uutta rataa Espoo–Lohja–Salo-välille sekä olemassa olevan raidekapasiteetin parantamista Helsinki–Espoo- ja Salo–Turku-väleillä. Liikennekäytävävaltuuskunta on toiminut vuodesta 2014 ja kokoontui tänään Helsingin kaupungintalolla.

Euroopan ja Venäjän välisen liikennekäytävän Suomen osuuden kehittämistä ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamista ajava valtuuskunta

