Liikennekyselyn tuloksia hyödynnetään liikennepalveluiden kokonaispalvelutason parantamiseen

Salo CyberTalks -seminaari: Kunnat ja organisaatiot entistä suurempien kyberuhkien äärellä – uhkakuvista huolimatta mahdollisuus todelliseen kilpailuetuun 28.1.2020 16:47:35 EET | Tiedote

Salo IoT Campuksella tänään pidetty Salo CyberTalks kokosi jälleen salin tupaten täyteen kiinnostuneita kuulijoita. Paikalla oli lähes parisataa elinkeinoelämän, koulutuksen ja kyberturvallisuuden asiantuntijaa keskustelemassa kyberuhkien tuomista haasteista kunnille, organisaatioille ja tavallisille kuntalaisille. Tilaisuuden pääpuhuja, kyberterrorismin ja -turvallisuuden huippuasiantuntija Rami Efrati, toi terveiset Israelin Tel Avivista, josta on tullut kyberturvallisuuden startup - ja monikansallisten yritysten R&D-keskittymä. Seminaarista kantautuva viesti on selkeä: kunnat tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä useampien ja kehittyneempien hyökkäysten kohteena. Vaikka osa tietoturvaloukkauksista on pieniä, pitää elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi varautua digitaalisiin uhkiin jo etukäteen. Helppoa tämä ei kunnille ole, mutta panostamalla koulutukseen ja monialaiseen yhteistyöhön voi kyberturvallisuuden tuomat haasteet kääntää myös kilpailueduksi.