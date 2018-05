Liikenneonnettomuuksissa lähes 60 uhria alkuvuonna

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportti kuluvan vuoden tammi–huhtikuun kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista on valmistunut. Ajanjaksolla sattui 50 kuolonkolaria, joissa menehtyi 57 henkilöä.

”Kuolonkolarit ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2016 asti ja viime vuosi oli paras onnettomuuksien tutkintahistorian aikana. Myös vuoden 2018 alkuvuoden tilastot jatkavat samaa linjaa. Toivotaan, että positiivinen kehitys jatkuu”, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari arvioi tuoreimpia lukuja.

Nuorimpien ikäluokkien eli alle 25-vuotiaiden aiheuttamia kuolonkolareita sattui vähiten viiteen vuoteen. Nuorille kuljettajille tyypillisiä kohtalokkaita tieltä suistumisia sattui poikkeuksellisesti vain yksi. Suurin osa sekä nuorten onnettomuuksista että kaikista ajanjakson onnettomuuksista oli kohtaavien ajoneuvojen yhteentörmäyksiä.

Risteyksissä kuolonkolareita sattui ainoastaan yksi. Kuolemaan johtavat risteysonnettomuudet ovat vähentyneet jo pitkään. ”Moottoriajoneuvojen risteyskolarit johtavat yhä harvemmin kuolemaan, koska ajoneuvojen turvallisuus on parantunut, risteysjärjestelyitä on parannettu ja nopeusrajoituksia on alennettu”, Koisaari valottaa kehityksen syitä.

Kuolemaan johtavia onnettomuuksia sattui eniten päätieverkolla eli valta- ja kantateillä. Näiden tieosuuksien painottuminen selittyy suuremmilla nopeusrajoituksilla. Törmäysnopeus vaikuttaa suoraan seurausten vakavuuteen.

Tammi–huhtikuussa ei sattunut yhtään polkupyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Jalankulkijoita menehtyi kuusi.

Osa maakunnista välttyi alkuvuodesta kuolonkolareilta kokonaan

Tammi–huhtikuussa ei sattunut yhtään kuolonkolaria Kanta-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla eikä Pohjanmaalla.

Rajua nousua onnettomuusmäärissä ei tapahtunut missään maakunnassa. Määrällisesti eniten (8 kpl) onnettomuuksia sattui Uudellamaalla, mikä selittyy väestömäärällä.

Alkuvuoden ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava satunnaisvaihtelu, sillä tapausmäärät ovat tilastollisesti pieniä. Luvut perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ilmoittamiin ennakkotietoihin.

