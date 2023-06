Liikenneturvallisuutta parannetaan Sauvossa rakentamalla kiertoliittymä Saustilantien ja Karunantien liittymään (Varsinais-Suomi)

Lomautettujen määrän supistuminen toukokuussa alensi kokonaistyöttömyyden määrää Varsinais-Suomessa 20.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 19 200 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä laskee normaalitilanteessa jonkin verran huhtikuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä laski 300 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä laskenut 400 henkilöllä (2 %), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa 2 %:lla. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 100 henkilöllä (7 %) verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,3 % eli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli selvästi pienempi kuin koko maassa (9,0 %) keskimäärin. Toukokuussa työttömiä oli muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vuotta aiempaa vähemmän paitsi Vakka-Suomessa. Vakka-Suomen kohdalla on hyvä huomata, että työttömien määrä tulee lähikuukausina nousemaan vielä roimasti autotehtaan irtisanomisten