Liiketilojen keskitettyä hallintaa on harkittava kaupunkikeskustojen elinvoiman vahvistamiseksi

Rakli: Pääkaupunkiseudun rakentaminen vähenee voimakkaasti tänä vuonna 2.6.2023

Rakentamisen ja kiinteistöalan kehitys on alkuvuonna 2023 ollut heikkoa. Rakentamisen määrä pääkaupunkiseudulla kasvoi nopeasti nollakorkoaikana, mutta vastaavasti vähenee voimakkaasti kuluvana vuonna. Suurin pudotus on asuntorakentamisessa, mutta vähenemistä tapahtuu hieman myös toimitilojen rakentamisessa. Rakennuskustannusten nousu hidastui voimakkaasti huhtikuussa ja tarjousaktiivisuus on kasvanut merkittävästi. Näin kertoo Raklin pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden suhdannetiedote.