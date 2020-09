Liikkeellä haittaohjelman sisältävä huijausviesti varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren nimissä

Finanssiala ry:n (FA) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren nimissä on tänään 18.9 lähetetty huijaussähköposti, joka sisältää Emotet-haittaohjelman. Jos olet saanut viestin, älä missään tapauksessa avaa sitä!

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan Emotet-haittaohjelmaa levitetään nyt aktiivisesti sähköpostitse suomalaisten organisaatioiden nimissä. Haittaohjelmahyökkäyksen tarkoituksena on varastaa organisaatioista tietoja, ja samalla hyökkäyksellä on mahdollista tunkeutua verkkoon syvemmälle ja käynnistää esimerkiksi kiristyshaittaohjelmahyökkäys. Hyökkäyskampanja on näkynyt aktiivisena 17.8.2020 alkaen.

Kyberturvallisuuskeskuksen tiedote