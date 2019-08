Liikkeenjohdon valmennukset kilpailudynamiikasta tuottivat kansainvälisen palkinnon

Joka vuosi kymmenien organisaatioiden ylin johto pääsee pureutumaan kilpailustrategiaan ja menestymisen resepteihin Aalto EE:n valmennusjaksoilla. Yhteistyö monien alansa kansainvälisesti johtavien yritysten kanssa on tehnyt mahdolliseksi myös poikkeuksellisen tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin.

Parhaillaan Bostonissa järjestettävässä Academy of Management -konferenssissa esitellään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden Jukka Luoman, Mikko Laukkasen ja Pekka Mattilan työhön perustuva tutkimus “Study Consequences of Competitor-Based Thinking: Evidence from Participant Observation of Wargaming”, jossa tarkastellaan sitä, miten pelimäinen työskentely ja asettuminen kilpailijan rooliin auttaa eurooppalaisten ja aasialaisten organisaatioiden avainjohtoa rakentamaan ja vahvistamaan strategiaansa. Artikkeli on palkittu yhtenä konferenssin parhaimmistoon kuuluvista.

Academy of Management on johtamisen alan tutkimuksen arvostetuin kansainvälinen julkaisu- ja keskustelufoorumi. Tällä kertaa vuosittainen konferenssi kokoaa yhteen yli 11 000 tutkijaa ja asiantuntijaa. Tänä vuonna Aalto-yliopistoa edustaa yli 60 asiantuntijaa. Suomesta kaikkiaan on lähes 130 osallistujaa. Naapurista Venäjältä konferenssiin osallistuu yli 10 tutkijaa, ja Ruotsista yi 100.

