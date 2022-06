Liikkumisdata tuo tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun, Rambollin ja Telian yhteistyö laajenee

Rambollilla vahva vuosi 2021 14.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Liikevaihdolla ja tuloksella mitattuna vuosi 2021 oli Ramboll-konsernin historian paras. Tämän ansiosta kansainvälisellä suunnittelu- ja konsultointiyrityksellä on hyvä asema lähteä toteuttamaan uutta kestävää kehitystä edistävää nelivuotisstrategiaansa The Partner for Sustainable Change.