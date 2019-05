Liikkumisen riemua ”Emme Kiusaa”-liikuntatapahtumassa tiistaina 14.5.

Hiirihaukkatalo ja Kaukovainion koulu, AC Oulu ja Osuuskauppa Arina järjestävät yhdessä ”Emme kiusaa”-liikuntatapahtuman tiistaina 14.5.2019 klo 12:30-14:00 Hiirihaukkatalon lähikentällä ja piha-alueella.

Ystävyysottelu Kaukovainion koulun oppilaiden joukkue vs. AC Oulun pelaajat



Tapahtuma alkaa AC Oulun pelaajien vetämillä toimintarasteilla, joissa lapset pääsevät harjoittelemaan mm. pomputtelua sekä testaamaan potkunopeuttaan tutkaan. Pelaajista mukaan tapahtumaan on ilmoittautunut mm. AC Oulun riveihin palaava Juho Mäkelä, joka on pelannut urallaan Suomen nuorten ja miesten maajoukkueissa sekä tehnyt kansainvälisen uran jalkapalloilijana.

Rastien jälkeen pelataan ystävyysottelu Kaukovainion koulun oppilaista muodostetun joukkueen ja AC Oulun pelaajien välillä.

Tuhannelle ensimmäiselle osallistujalle on tarjolla tapahtumassa makkaraa & pillimehua ja jälkipelit Kaukovainion S-marketilla mehun ja pullan kera. Jokainen toimintarasteihin osallistuja osallistuu myöskin arvontaan, jossa palkintoina 2 x AC Oulun kausikorttipaketteja (1 aikuinen & 2 lasta), 3 x kahden lipun pakettia AC Oulun peliin, 1 jättisipsipussi, AC Oulun kaulahuivi sekä 3 jalkapalloa.

Emme kiusaa -kampanja

Emme Kiusaa -kampanja (entiseltä nimeltään ”Älä Kiusaa”-kampanja) on kolmatta vuotta käynnissä oleva kampanja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kouluilla, työpaikoilla ja muissa yhteisöissä esiintyvää kiusaamista. Kampanjan taustalla on jalkapalloseura AC Oulu.

– Emme kiusaa -kampanja on tärkeä koko joukkueelle ja siksi halukkaista ei ollut tälläkään kertaa pulaa, kun kysyimme pelaajia mukaan tapahtumaan. Menestyäkseen jalkapallossa, pitää joukkueen puhaltaa yhteen hiileen ja vaikka tämänkin tapahtuman rasteilla treenataan sitä omaa osaamistaan, kaikkia tarvitaan voittamiseen, toteaa AC Oulun projektipäällikkö Tuomas Kuivamäki.

– Halusimme ehdottomasti lähteä mukaan tekemään Emme kiusaa-liikuntatapahtumaa, sillä tässä yhdistyy kaksi meille tärkeää asiaa; lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen tukemalla liikuntaharrastuksia sekä kiusaamisen vastustaminen. Jalkapallosta tuttu ”Fair play” on loistava ohjenuora sekä kouluun, että työpaikoille, kertoo Kaukovainion S-marketin marketpäällikkö Jussi Aho.

Yhteisöllisyyttä ja kaveruutta

Kaukovainiolla toimii monitoimitalo, jonka yhtenä painopisteenä on kaikkien lasten ja nuorten liikunnan ja harrastamisen edistäminen. Talolla on käytössä oma slogan: ”Kaikilla on yksi kaveri ja yksi harrastus”.

Koulun lisäksi monitoimitalossa toimii myös nuorisotalo, jossa lapset voivat viettää vapaa-aikaansa esimerkiksi pelejä pelaamalla, askartelemalla, osallistumalla ohjattuihin tuokioihin tai vaikkapa pelaten ulkona jalkapalloa.

– Meillä on koulussa ja monitoimitalolla hyvä yhteishenki ja lapset odottavat tapahtumaa jo innolla. Toivottavasti moni kaukovainiolainen tulee paikanpäälle kannustamaan molempia ystävyysottelun joukkueita, monitoimitalon johtaja ja Kaukovainion koulun rehtori Timo Kettunen toivoo.

Sekä Kettunen, että Kuivamäki kertovat molempien joukkueiden odottavan jo innolla tulevaa peliä. Jännittynein taitaa kuitenkin olla Aho, joka toimii AC Oulun joukkueen maalivahtina.

– Harvoin sitä pääsee ammattilaisten kanssa pelaamaan samaan joukkueeseen ja mitä olen ymmärtänyt lasten puheista kaupalla, niin sieltäkin puolelta löytyy kovia pelaajia eli saa nähä miten moken käy, Aho nauraa.