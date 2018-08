Liikkumistutkimuksen ensimmäiset kutsukirjeet ovat lähteneet matkaan

HSL:n hallituksen päätöksiä 21.8.2018 21.8.2018 11:22 | Tiedote

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 47/2018 järjestäminen Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun kohteissa 241-256. Mukana on Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Sipoossa, Vantaalla ja Tuusulassa liikennöitäviä linjoja. Nyt kilpailutettavassa liikenteessä on 16 kilpailukohdetta. Nyt kilpailutettavan liikenteen laajuus on vuonna 2020 noin 20,4 miljoonaa linjakilometriä, mikä on noin 22 % HSL:n tilaaman bussiliikenteen linjakilometreistä. Sopimuskaudet ovat 1-7 vuoden mittaisia. Hallitus hyväksyi tarjouskilpailukierrokselle periaatteen, jolla voidaan rajoittaa liikenteen enimmäismäärää, jonka yksi tarjoava yritys tai samaan konserniin tai tarjousyhteenliittymään kuuluvat yritykset voivat tältä kierrokselta voittaa. Tarjouskilpailu on määrä ratkaista hallituksessa joulukuussa 2018. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esityslistaan: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-2 Liikennöintisopimuksen voimassao