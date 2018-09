Liikkuvan väestön päiväkeskus Hirundo muutti kantakaupunkiin

Helsingin Diakonissalaitoksen liikkuvan väestön päiväkeskus Hirundo on muuttanut Itäkeskuksesta kantakaupunkiin. Muuton myötä Hirundon toiminnat jakautuvat kahteen osoitteeseen. Hämeentielle Kurviin keskitetään neuvonta-, ohjaus-, valmennus- ja tukipalvelut, Alppikadulle Diakonissalaitoksen kortteliin pyykinpesu ja henkilökohtaisen hygienian hoito.

Pääsääntöisesti Hirundon asiakkaita ovat Suomeen toimeentuloa hakemaan tulleet Bulgarian ja Romanian romanit. Diakonissalaitos on tehnyt työtä heidän kanssaan jo kymmen vuotta. Tänä aikana työ romanien parissa on edennyt ja laajentunut, sillä romanien heikko asema on yksi Euroopan suurimmista ihmisoikeusongelmista. Työn painopiste on siirtynyt hätäavusta kestävämpiin ratkaisuihin, kuten toimeentuloedellytysten luomiseen. Tänä päivänä työ keskittyy liikkuvan väestön päiväkeskus Hirundoon ohella kummikyliin Bulgariassa ja Romaniassa.

Hirundo tulee edelleen olemaan matalan kynnyksen paikka. Siellä on mahdollista käydä kahvilla, suihkussa ja pestä pyykkiä sekä käyttää internettiä ja syödä omia eväitä. Uudet tilat Kurvissa kuitenkin mahdollistavat toiminnan suuntaamisen perinteisestä asiakaspalvelusta yhteisöllisempään suuntaan.

– Tavoitteena on, että kävijät ovat entistä enemmän osallisina Hirundon toimintojen tuottamisessa. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on Hirundon toimintojen päivittäminen; miten ne tehdään romaneja osallistavasti ja yhteisöllisesti. Myös erilaiselle kansalaistoiminnalle halutaan antaa tilaa ja rakentaa sille mahdollisuuksia Hirundon sisällä, sanoo palvelualuejohtaja Mika Paasolainen Helsingin Diakonissalaitokselta.

Tähän antaa tukea kesällä käynnistynyt Stean rahoittama ”Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa” -hanke. Se järjestää romaneille erilaisia työpajoja liittyen muun muassa toimeentuloon, työhön ja terveyteen. Lisäksi tarkoitus on järjestää yhteisövalmennusta.

Diakonissalaitoksen 10-vuotista työtä liikkuvan väestön parissa juhlistetaan 26.9. pidettävässä seminaarissa, jonka aiheena on ihmisoikeudet. Teemaa lähestytään eri näkökulmista ja kulttuureista käsin. Lyhyitä puheenvuoroja aiheesta kuullaan sekä Suomesta että maailmalta.

Hirundo Hämeentie 31:ssa, on avoinna ma-pe klo 10-14 ja Alppikatu 2:ssa ma-pe klo 8-12.