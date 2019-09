Liikunnalla voi lieventää vaihdevuosiin liittyviä muutoksia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä

Juuri julkaistu jyväskyläläisten vaihdevuosi-ikäisten naisten tutkimus osoittaa, että aktiivinen vapaa-ajan liikunta on yhteydessä parempiin veren rasva-arvoihin. Tutkimuksen perusteella liikunta ei kuitenkaan yksin riitä estämään vaihdevuosien mukanaan tuomia epäsuotuisia muutoksia veriarvoissa.

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tason huononemisen on havaittu ajoittuvan vaihdevuosi-ikään, jolloin munasarjojen estrogeenintuotanto hiipuu. Tämän havainnon pohjalta vaihdevuosien aikana tapahtuvilla hormonaalisilla muutoksilla on ajateltu olevan omia kronologisesta iästä riippumattomia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyteen.

- Vapaa-ajan liikunnalla tiedetään olevan terveyden kannalta edullisia vaikutuksia, mutta sitä, missä määrin liikunnalla voidaan ehkäistä juuri vaihdevuosiin ajoittuvia muutoksia, ei täysin tunneta. Tutkimuksessamme seurattiin jyväskyläläisiä vaihdevuosi-ikäisiä naisia ja selvitettiin liikunta-aktiivisuuden merkitystä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöille, tutkijatohtori Sira Karvinen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta kertoo.

ERMA-tutkimus selvittää laajasti vaihevuosien vaikutuksia

Nyt julkaistu tutkimus on osa Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) -tutkimushanketta, jossa selvitetään, millaisia muutoksia kehon koostumuksessa, liikuntatottumuksissa ja metabolisten sairauksien riskitekijöissä tapahtuu vaihdevuosien aikana.

- Tutkimuksessamme havaittiin, että aktiivinen vapaa-ajan liikunta oli yhteydessä parempiin veren rasva-arvoihin. Toisaalta vaihdevuosien edetessä rasva-arvot huononivat, joten liikunta ei yksin riittänyt estämään vaihdevuosien mukanaan tuomia epäsuotuisia muutoksia, Karvinen kertoo.

Tutkimuksessa suurempi vapaa-ajan liikunnan määrä oli yhteydessä matalampiin veren kokonaiskolesteroli-, LDL-, triglyseridi- ja paastoverensokeriarvoihin ja kasvaneeseen HDL-tasoon. Toisaalta vaihdevuosien eteneminen oli yhteydessä korkeampiin veren kokonaiskolesteroli-, triglyseridi- ja LDL-tasoihin.

- Aktiivinen vapaa-ajan liikunta voi kuitenkin osaltaan lieventää sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tason huononemista terveillä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, joten liikunnallisia harrastuksia ei kannata keski-iässäkään unohtaa, Karvinen muistuttaa.

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ERMA-tutkimuksen aineistoa, johon osallistui 886 keski-ikäistä naista (47–55 vuotta) Jyväskylän alueelta. Lisäksi 193 naista muodosti pitkittäisaineiston, jota seurattiin menopaussivaiheen yli. Liikunta-aktiivisuuden mittaamiseen käytettiin tutkittavien itseraportointia sekä kiihtyvyysantureilla tehtyjä mittauksia. Veren rasva-arvoja (kokonaiskolesteroli, LDL, HDL, triglyseridit, paastoverensokeri) käytettiin kuvaamaan sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Jyväskylän yliopiston, Minnesotan yliopiston ja LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa osana dosentti Eija Laakkosen johtamaa akatemiatutkijan projektia.

Menopausal Status and Physical Activity Are Independently Associated With Cardiovascular Risk Factors of Healthy Middle-Aged Women: Cross-Sectional and Longitudinal Evidence

Karvinen SM, Jergenson MJ, Hyvärinen M, Aukee P, Tammelin T, SipiläS, Kovanen V, Kujala UM and Laakkonen EK. Front. Endocrinol., 30 August 2019. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00589. Linkki julkaisuun: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00589/full