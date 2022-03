Liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin yli kolme miljoonaa euroa

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä yli kolme miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan paikallisille kehittämishankkeille. Avustusta myönnettiin yhteensä 158 hankkeelle ympäri Suomen. Toiminnan tavoitteena on lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaiken ikäisille sekä erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisissa kehittämisavustuksissa on kolme pääpainopistealuetta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja). Avustusta voidaan myöntää myös muihin painopisteisiin (esimerkiksi lapset ja nuoret, perheliikunta, luontoliikunta, soveltava liikunta sekä useiden ikäryhmien yhteiset hankkeet). Pääpainopistealueet ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuvat ohjelmat -kokonaisuutta, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Tämän vuoden avustuspäätöksissä priorisoitiin erityisesti pääpainopisteiden hankkeita. Hankkeista suurin osa kohdistui työikäisen väestön liikkumisen edistämiseen.

Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeissa tavoitteena on tukea liikunnallista toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä. Liikkuva aikuinen -hankkeissa tuetaan liikunnallisen toimintakulttuuria työelämässä, liikuntaneuvonnan käynnistämistä ja liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämistä sekä työelämän ulkopuolella ja varusmiespalvelukseen siirtymässä olevien henkilöiden liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. Ikiliikkuja-hankkeissa puolestaan lisätään ilman säännöllisiä palveluja kotona asuvien ja toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien ikäihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta. Pyrkimyksenä on ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja paraneminen.

Hattulassa seniorit liikkeelle, Kontiolahdella nuorille liikuntaneuvontaa – tutustu aiemmin avustusta saaneisiin hankkeisiin

Aviavustukset.fi-verkkosivustolla julkaistaan avustustarinoilta hankkeista, jotka ovat saaneet aluehallintovirastolta avustusta toimintaansa. Liikunnallisen elämäntavan avustukset mahdollistavat hankkeita, joiden toiminta ulottuu monien tavallisten kuntalaisten arkeen.

Hattulan kunta on panostanut ikäihmisten liikkumiseen: viimeiset kolme vuotta jatkuneessa hankkeessa kohderyhmälle on järjestetty helposti saavutettavia liikuntamuotoja. Seniorit ovat voineet esimerkiksi kokeilla uusia liikuntalajeja ja korona-aikana myös osallistua etänä toteutettaviin aktiviteetteihin. Palaute toiminnasta on ollut vahvasti positiivista.

Kontiolahden kunnan nuorisopalveluissa on avustuksen turvin aktivoitu nuoria, liikunnallistettu nuorisotyötä ja luotu liikuntaneuvonnan toimintamalli. Nuorisotyötä on järjestetty liikuntatiloissa ja ideoitu uusia toimintamuotoja tilojen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa tärkeää on ollut muun muassa poikkihallinnollinen yhteistyö kouluterveydenhuollon ja yläkoulun kanssa.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen myöntämät avustukset alueittain.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 1 400 000 euroa 56 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 114 720 euroa 12 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 215 500 euroa 13 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 382 200 euroa 21 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 1 002 600 euroa 49 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: avustusta myönnettiin 183 500 euroa 7 hakijalle.

Avustukset yhteensä: 3 298 520 euroa 158 hakijalle.

