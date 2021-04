Liikunta- ja virkistystilojen avaaminen siirtyy Varsinais-Suomessa

Jaa

Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat on pidettävä suljettuina myös ajalla 15.-18.4.2021. Lounais-Suomen aluehallintoviraston aiempaa määräystä jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella viikon 15 loppuun.

Suljettavaksi määrättävät tilat on tartuntatautilaissa määritelty tiloiksi, joissa ihmiset tyypillisesti oleilevat samassa tilassa pitkiä aikoja ja toiminta on luonteeltaan sellaista, jossa viruksen leviämisen riski on kohonnut. Tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen, antamiseen sekä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntamäärien kasvua syytä edelleen hillitä

Sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on laskenut, mutta on kokonaisuutena edelleen varsin korkealla tasolla (142,1/100 000). Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella on kuntia, joissa tartuntojen määrä ei ole kääntynyt laskuun huolimatta voimassa olleista rajoitustoimenpiteistä. On siis perusteltua jatkaa rajoitustoimenpiteitä, jotta varmistutaan siitä, että tartuntamäärät jatkavat laskuaan.

Lisätietoa:

Medialle:

johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi