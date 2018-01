Liikunta vähentää huonokuntoisten miesten äkillisiä sepelvaltimotautikuolemia

Kevyt liikunta, kuten puolen tunnin reipas kävely päivittäin, voi vähentää huonokuntoisten miesten riskiä äkilliseen sepelvaltimotautikuolemaan, todetaan lääketieteen lisensiaatti Magnus Hagnäsin väitöskirjassa, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina 12.1.2018.

Tutkimuksessa havaittiin, että runsaampi vapaa-ajan liikunta vähensi huonokuntoisten miesten sydänperäisen äkkikuoleman vaaraa. Sen sijaan hyväkuntoisten miesten keskuudessa liikunnan määrällä ei ollut vaikutusta äkkikuolemien esiintyvyyteen.

Huonokuntoisiksi luokiteltiin miehet, jotka eivät jaksaneet harrastaa keskiraskasta liikuntaa, kuten juoksua.

Huonon kunnon havaittiin vahvistavan muiden sepelvaltimotautikuolemille altistavien tekijöiden vaikutusta. Rasituskokeessa todettu huono kunto ja sydänfilmin hapenpuutelöydös yhdessä moninkertaistivat sepelvaltimotautikuoleman riskin.

Tutkimus vahvistaa käsitystä hyvän kunnon suotuisista terveysvaikutuksista. Huonokuntoisia miehiä tulisikin kannustaa liikunnan pariin.

Tutkimus perustuu Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study -aineistoon, jossa seurattiin noin kolmeatuhatta keski-ikäistä miestä yli 20 vuoden ajan.

---

Lääketieteen lisensiaatti Magnus Hagnäs väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 12.1.2018. Kardiologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: The association of cardiorespiratory fitness, physical activity and ischemic ECG findings to coronary heart disease-related deaths among men (Aerobisen suorituskyvyn, fyysisen aktiivisuuden ja iskeemisten EKG-löydösten yhteys miesten sepelvaltimotautikuolemiin). Vastaväittäjänä toimii dosentti Tuomas Rissanen (Pohjois-Karjalan keskussairaala, Sydänkeskus) ja kustoksena dosentti Timo Mäkikallio. Väitöstilaisuus alkaa Lapin keskussairaalan auditoriossa (Ounasrinteentie 22, Rovaniemi) kello 12.

---

Oppiarvo ja nimi:

Lääketieteen lisensiaatti Magnus Hagnäs

Syntymäaika ja -paikka:

1983 Kokkola

Yo-tutkintovuosi ja koulu:

2002, Karleby Svenska Gymnasium

Nykyinen työpaikka:

Lapin keskussairaala, Sydänpaja