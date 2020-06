Liikuntajaoston päätöstiedote 9.6.2020

Helsingin kaupungin liikuntajaoston 9.6.2020 pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Liikuntajaosto päätti muun muassa HSK:n avustusten perimisestä takaisin ja HSK:n vuoden 2020 avustuksista.

Liikuntajaoston puheenjohtajana toimii Heimo Laaksonen (Kok).



Kaupunki perii HSK:lta takaisin 7 % vuoden 2018 avustuksista



Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 9.6.2020 periä takaisin vuoden 2018 avustuksista 7 prosenttia HSK:lle vuonna 2018 yhteensä myönnetyistä 57 421 euron avustuksista. Takaisinperittävä summa on yhteensä 4 019 euroa, joka on jaoston arvio HSK:n edustusjoukkueiden osuudesta vuoden 2018 avustuksista. Päätös syntyi äänestyksen tuloksena. Puheenjohtajan vastaehdotus voitti äänestyksen 5 – 4. Päätöksestä jätettiin viisi (5) eriävää mielipidettä. Helsingin kaupunki esitti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle, että HSK:lta peritään takaisin seuran saamat vuoden 2018 toiminta- ja tilankäyttöavustukset, joiden kokonaissuuruus on 57 421 euroa.

Vastaehdotus perustui siihen, että vuonna 2018 luisteluseura HSK:ssa oli 660 luistelun harrastajaa. Jaoston mielestä on tullut osoitetuksi, että Reilun pelin sääntöjä on koeteltu avustusehtojen vastaisesti seuran kahdessa edustusjoukkueessa, joissa on yhteensä 45 luistelijaa, jotka näin edustavat 7 prosenttia koko seuran luistelijoista. Jaosto näkee, että perimällä takaisin 7 % vuoden 2018 avustuksista, päästään kaikkien osapuolten kannalta tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen ratkaisuun, joka mahdollistaa jatkossakin kaikkien HSK-muodostelmaluistelijoiden harrastamisen jatkumisen. Samalla liikuntajaosto edellyttää, että kaupunki tehostaa raportointia seurojen välillä Reilun pelin sääntöjen noudattamisesta.

Takaisinperintää jaosto perustelee liikunnan avustusten hakuohjeissa mainittujen hyvän hallintotavan ja Reilun Pelin periaatteiden noudattamatta jättämisellä.



Avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan välisessä asiassa ei ole kyse kurinpitomenettelystä, vaan siitä että seura ei ole toiminut eettisten periaatteiden mukaisesti.



Päätöksensä periä avustukset takaisin liikuntajaosto perustaa avustusten yleisohjeeseen, joissa todetaan, että avustus on palautettava Helsingin kaupungille, jos avustuksen saaja ei ole noudattanut avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja – tässä tapauksessa eettisiä sääntöjä ja urheilun Reilun pelin periaatteita - ja menettelyllä on katsottava olevan vähäistä suurempi merkitys.



HSK:lle myönnetyt avustukset vuosina 2018 ja 2019

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi HSK:lle vuonna 2018 toiminta-avustusta 27 663 euroa ja tilankäyttöavustusta 29 758 euroa (3.4.2018, § 10 ja § 11).

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi HSK:lle vuonna 2019 toiminta-avustusta 24 897 euroa ja tilankäyttöavustusta 44 402 euroa (23.4.2019, § 74 ja

§ 75).

HSK:lle myönnetyt avustukset vuonna 2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi 9.6.2020 kokouksessaan HSK:lle toiminta-avustusta 18 419 euroa ja tilankäyttöavustusta 46 090 euroa vuodelle 2020. Avustukset maksetaan avustuksen saajille yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.