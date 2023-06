Liikuntakeskus Boost avaa ovensa Turussa – Yksi Pohjoismaiden monipuolisimmista urheilukeskuksista erottuu laadukkailla ja monipuolisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla

Kolmikerroksisessa liikuntakeskuksessa on 13 padelkenttää, noin 1 000 neliön kuntosali, kolme golfsimulaattoria ja neljä saunaa. Pääkentillä pelattavia otteluita voi seurata 300 hengen kiinteästä katsomosta. Boostissa tullaan järjestämään Finnish Padel Tourin loppuhuipentuma eli Masters-turnaus joulukuussa 2023.

Boost on yksi Pohjoismaiden monipuolisimmista liikuntakeskuksista, jonka peliolosuhteisiin on kiinnitetty paljon huomiota. Erityisesti valaistukseen ja akustiikkaan on panostettu. Pintojen väritys on optimoitu siten, että ne tukevat pelipallojen erottautumista taustastaan ja edistävät siten pelin kulkua. Myös ilmanvaihto on suunniteltu siten, etteivät ilmavirtaukset pääse vaikuttamaan peliin.

Keskuksessa ei ole tarkoitus vain urheilla, vaan myös viihtyä, järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä nauttia laadukkaasta ruoasta ja juomasta. Siksi keskuksessa on myös VIP-tasoisia koulutus- ja neuvottelutiloja sekä ravintola- ja myymäläpalveluita. Keskukseen on toteutettu ammattilaistason keittiö ravintolatarjontaa varten ja ylimmästä kerroksesta löytyy muun muassa viinibaari.

”Meitä on viisi nuorta urheiluhenkistä ammattilaista hankkeen takana ja koska meillä ei ole rakentamisesta juurikaan kokemusta, alkuun hieman jännitti, miten saadaan kokonaisuus pysymään kasassa. Heti alusta alkaen löytyi yhteinen sävel meidän ja Laptin välille, kommunikaatio on ollut hyvää ja toiminta ammattimaista. Lapti on ottanut pienimmätkin yksityiskohdat huomioon, jotta keskus palvelee tulevia asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Parempaa KVR-urakoitsijaa ei olisi voinut toivoa, joten suuret kiitokset Laptille ja kaikille osallisille”, kertoo Padel Groupin osakas Paavo Koivisto.

”Asiakasymmärrys on tämän tyyppisessä hankkeessa aivan ydinasia. Meidän tehtävämme on tarkoin kuunnella tilaajan ja vuokralaisen toiminnalliset tavoitteet ja tuoda sitten tähän peliin meidän osaamisemme. Kysymyshän on asioiden ja näkökulmien yhdistämisestä, jotta rakennus parhaiten palvelee eri osapuolten lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita. Hankekehityksessä ja kiinteistöjen omistamisessa on hyvä pitää mielessään muuntojoustavuus, käyttökustannusten hallinta ja arvonsäilytys. Näiden asioiden yhteensovittamisessa me olemme yhdessä mielestäni hyvin onnistuneet. Keskus valmistui aikataulussaan edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti. Boostissa yhdistyy erinomaiset puitteet liiketoiminnan pyörittämiseen sekä vapaa-ajanviettoon, kertoo Laptin Lounais-Suomen aluejohtaja Kari Mäkelä.

Liikuntakeskuksen energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Keskus on käytön aikana hiilidioksidipäästöiltään hiilineutraali. A-energialuokan rakennuksen E-luku eli laskennallinen kokonaisenergiankulutus on 56, jota voidaan pitää varsin matalana ja käyttökustannuksia pienentävänä tekijänä. Rakennukselle suoritettiin suunnitteluvaiheessa energiaoptimointi, jossa simuloitiin useita vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja sekä investointi- että käyttökustannuksien näkökulmasta. Lopuksi valittiin rakennuksen elinkaaren kannalta kustannustehokkaimmat energiaratkaisut. Esimerkiksi keskuksen lämmityksessä ja viilennyksessä hyödynnetään ympäristöystävällistä maalämpöä ja -viileää. Keskuksen bruttoala on noin 6 500 neliömetriä.