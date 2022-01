Liikuntakeskus Hukka uskalsi uudistua rohkeasti koronapandemiankin keskellä

Oulun Heinäpäässä sijaitseva Hukka on liikuttanut oululaisia jo yli 40 vuoden ajan. Lähes kaksi vuotta sitten alkanut koronapandemia on tuonut omat haasteensa myös liikunta-alalle, mutta Hukassa se on antanut positiivisen sysäyksen uudistua ja kehittää toimintaa. Merkittävimpiä muutoksia ovat olleet palveluvalikoiman uudistus Hukan liikuntafilosofian mukaiseksi, valtakunnallisesti toimivien online -palveluiden lanseeraaminen, toimitilamuutokset, uuden 24/7 avoinna olevan Hukka Xpress-kuntosalin avaaminen Isokadulle Hukan kuntokeskuksen yhteyteen.

- Pitkiin sitoutumisaikoihin voi olla vaikeaa sitoutua, joten halusimme vastata nykypäivän tarpeisiin ja tehdä kokeilusta ja liittymisestä mahdollisimman helppoa. Iso osa tekemistämme muutoksista tulee vaiheittain näkyviksi vasta tämän vuoden aikana ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaiden ja henkilöstömme tarpeiden ja toiveiden pohjalta, kertoo Hukka Oy:n toimitusjohtaja Anna Rounaja.

USKO TULEVAAN ON VAHVA

Uudistuksen myötä myös Hukan strategiaa ja brändiä kirkastettiin, joka näkyy ulospäin paitsi päivitettynä visuaalisena ilmeenä ja viestinnällisinä valintoina, ennen kaikkea Hukan jäsenille ja henkilöstölle sen jokapäiväisessä arjessa. Hukassa halutaan tehdä oululaisista maailman onnellisimman maan onnellisempia ihmisiä - yksi treeni, yksi kohtaaminen ja yksi päivä kerrallaan. Arvoperusteinen toiminta auttaa varmistamaan, että Hukalla on jatkossakin vahva jalansija paikallisessa liikunta- ja hyvinvointikentässä. Hyvinvoinnin ja liikunnan roolin arjessa uskotaan vain kasvavan jatkossa, kun ihmiset uskaltavat hiljalleen palata niiden pariin tauon jälkeen.

- Luotamme siihen, että liikunta- ja hyvinvointipalveluille on kysyntää ja tarvetta jatkossakin. Olemme jo nyt nähneet sen energian ja ilon ihmisten kasvoilla, kun he ovat päässeet koronatilanteen helpottuessa takaisin liikunnan pariin. Hukka on oululaisten oma liikunta- ja hyvinvointikeskus, jonne jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on. Haluamme olla entistä vahvemmin mukana parantamassa oululaisten elämänlaatua ja onnellisuutta. Usko tulevaan on vahva, vaikka tämä aika on ollut liiketoiminnallisesti haastavaa. Aiomme jatkossakin kasvaa ja kehittyä hukkalaisten mukana, meillä ei himmailla yhtään!, Rounaja kiteyttää.



Kuva: Feeniks Visual Oy