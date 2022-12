Liikuntatieteellinen tiedekunta pysyttelee ShanghaiRanking-listan kärjen tuntumassa

Liikuntatieteellisen tiedekunnan sijoitus ShanghaiRanking-listalla laski parin viime vuoden tuloksesta. Tänä vuonna muun muassa viittausten määrää painotettiin listauksessa aiempia vuosia enemmän.

– Rankingin luvut lasketaan suhteessa kunkin kategorian parhaaseen yksikköön, joten edellisvuosien lukuja ei voi suoraan verrata. Voi olla, että suorituksemme laski hieman arviointijakson (2017–2021) aikana, kilpailijamme paranivat tai jokin yhdistelmä. Myös pandemialla on voinut olla jonkinlainen vaikutus, pohtii tiedekunnan varadekaani Neil Cronin.

Tähän vuoteen asti liikuntatieteellisen tiedekunnan sijoitus listalla on ollut nousujohteinen. ShanghaiRanking julkaisi liikuntatieteiden alan yksiköiden listauksen ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin tiedekunnan sijoitus oli 40. Vuonna 2017 tiedekunta oli listan sijalla 36, vuonna 2018 29. Vuonna 2019 listaa ei julkistettu, mutta vuonna 2020 tiedekunta ylsi jaetulle yhdeksännelle ja vuonna 2021 kahdeksannelle sijalle.

Kolmensadan parhaan yliopiston järjestys perustuu tieteellisten julkaisujen ja viittausten määrään sekä artikkeleihin laadukkaimmissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Julkaisutiedot on kerätty Web of Science -tietokannasta viiden vuoden ajalta. Tämän vuoden top 300 -listalla on 285 yliopistoa, joilla on liikuntatieteiden alan yksikkö, sekä 15 yliopistoa, jotka keskittyvät kokonaan liikuntatieteisiin.

ShanghaiRankingin koko listaus löytyy heidän verkkosivuiltaan.

