Liikuntatieteellinen tiedekunta uudistaa valmentajakoulutusta

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan valmentajakoulutus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelmasta.

Tiedekunta haki ja sai rahoitusta urheilu- ja hyvinvointivalmennuksen opintosuuntaan, johon otetaan yhteensä 30 uutta opiskelijaa vuosina 2021–2022. Uudistusta tukemaan tiedekunnassa on avattu haku valmennustieteen apulaisprofessuuriin.

Uudistus yhteistyössä urheiluyhteisön kanssa

Nykyaikainen urheiluvalmennus on monitieteellistä toimintaa, joka käsittää muun muassa fysiologiaa, biomekaniikkaa, pedagogiikkaa ja psykologiaa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan ohella urheiluvalmennuksen kannalta keskeistä osaamista Jyväskylän yliopistossa on muun muassa aivotutkimuskeskuksessa sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.

- Uudistetun koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa urheilun parissa toimivien ammattilaisten korkea osaamistaso erilaisilla osaamisprofiileilla. Tämä tavoite tukee mm. Suomen Olympiakomitean strategiassa olevaa tavoitetta huippu-urheilun ammattilaisuuden kasvusta, tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani, professori Taija Juutinen kertoo.

Urheiluvalmennuksen koulutusta kehitetään edelleen yhdessä urheilun eri toimijoiden kanssa. Palloliiton kanssa on testattu yhteistyömallia valmentajakoulutuksessa ja työelämäyhteistyön ensimmäiset pilotit mentorointiyhteistyöstä on aloitettu urheiluakatemioiden kanssa.

Urheilu- ja hyvinvointivalmennusta opiskelemaan

Liikuntatieteellisen tiedekunnan uusi valmennuksen kouluttautumisväylä tarjoaa vankan ja monitieteisen koulutuspohjan valmennuksen eri tehtäviin. Koulutuksessa yhdistyy liikuntabiologinen, -pedagoginen ja -psykologinen näkökulma valmennukseen sekä akateemiset- ja työelämävalmiudet. Tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet toimia urheilu- tai hyvinvointivalmentajana ja valmennuksen koulutus-, johto-, kehitys- ja tutkimustehtävissä.

Opiskelijat valitaan liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelmaan erillishaulla oheisesta linkistä. Kevään hakuaika on 17.-31.3.

Valmennustieteen professuurista vetoapua uudistukselle

Tiedekunnassa on avattu hakuun liikuntatieteiden apulaisprofessuurin paikka, jonka ala on valmennustiede. Apulaisprofessorin tehtävänä on johtaa ja kehittää kilpa- ja huippu-urheilun monitieteistä tutkimusta sekä siihen perustuvaa koulutusta. Tehtäviin sisältyy urheilututkimuksen koordinointi ja toteutus, urheiluvalmentajakoulutuksen opetus- ja ohjaustehtävät sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittäminen.

- Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan luonnollisesti vankkaa kansainvälistä tutkimustaustaa. Katsomme eduksi käytännön kokemuksen esimerkiksi urheiluvalmennuksesta. Olemme erittäin innoissamme kilpa- ja huippu-urheilun monitieteisen tutkimus- ja koulutustoiminnan tehostamisesta, tiedekunnan dekaani, professori Ari Heinonen sanoo.

Apulaisprofessuurin tehtävän hakuaika on 31.12.2020 saakka. Lisätietoja yliopiston verkkosivuilta.