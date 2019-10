Liina Aulin Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty VTM Liina Aulin.

Aulin on työskennellyt Ilmarisessa viestintäpäällikkönä vuodesta 2016 vastaten mm. yhtiö- ja talousviestinnästä sekä mediasuhteista. Tätä ennen hän toimi pitkään viestinnän tehtävissä tasavallan presidentin kansliassa. Aulin on työskennellyt myös toimittajana mm. STT:llä, MTV:llä ja Aamulehdessä.

Aulinin vastuulle kuuluu Ilmarisen brändi, viestintä ja markkinointi sekä yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus. Hän raportoi toimitusjohtaja Jouko Pölöselle.

– Rakennamme Ilmarisesta vetovoimaisinta työelämän kumppania, ja tässä työssä korostuvat sisäinen ja ulkoinen viestintä, vastuullisuus sekä laaja vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa. Olen iloinen, että tehtävään löytyi vahva osaaja talon sisältä. Liinalla on monipuolinen kokemus vaativista viestinnän tehtävistä ja laaja yhteiskunnallisten asioiden ymmärrys, Jouko Pölönen sanoo.

– Eläkeyhtiössä ollaan isojen yhteiskunnallisten kysymysten äärellä. Syntyvyys on laskussa ja työkyvyttömyys on kääntynyt nousuun. Työkyky nousee yhä tärkeämpään rooliin. Globaalilla tasolla esillä ovat kestävän kehityksen haasteet ja ilmastonmuutos, missä Ilmarisella vastuullisena sijoittajana on mahdollisuus olla edelläkävijänä. Näissä keskusteluissa haluamme olla entistäkin vahvemmin mukana. On hienoa jatkaa matkaa vetovoimaisimman työelämän kumppanin rakentamiseksi yhdessä osaavan tiimin, koko henkilöstön ja sidosryhmiemme kanssa, Liina Aulin sanoo.

