Liisa Jaakonsaari: Onko puulla vielä huono maine?

Toista maapalloa ei ole eikä tule. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää energiankäytön tehostamista ja riippuvuuden vähentämistä fossiilisista raaka-aineista. Kun luonnonvaroja on niukasti, niitä pitää oppia käyttämään tavalla josta ympäristö sekä talous hyötyvät. Mielikuvat siitä mikä on kestävää ja mikä ympäristölle haitallista vaikuttavat siihen miten ratkaisemme nämä haasteet.

Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja. Biotalouden lähtökohtana ovat luonnossa syntyvät materiaalit ja raaka-aineet, kuten puu. Puupohjaiset tuotteet ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja voivat korvata monia muovipohjaisia tuotteita, kuten muovisia pakkausmateriaaleja.

Euroopassa käytetään kymmeniä miljardeja muovista kertakäyttökuppia vuodessa. Muovisten kertakäyttöastioiden ja muovikassien korvaaminen biopohjaisilla kierrätettävissä olevilla materiaaleilla on valtava ilmastoteko. Se on myös yksi osoitus suomalaisen kestävän metsätalouden potentiaalista globaalisti ja paikallisesti.

Metsäpohjaisen biotalouden innovaatiot ovat suomalaisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta, ne ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja niillä korvataan fossiilipohjaisia tuotteita. Katse pitää kuitenkin suunnata tulevaisuuteen. Innovaatioihin ja tuotekehittelyyn kannattaa panostaa edelleen, jotta puun käytön resurssitehokkuus ja jalostusarvo voidaan maksimoida.

Mielikuvilla on kuitenkin merkitystä. Puu on materiaalina vieras monelle eurooppalaiselle ja puun maineeseen vaikuttavat mielikuvat sademetsien tuhomaisesta viljelysmaaksi tai puun polttamisesta energiakäyttöön. Puu kaipaa pikaista imagon kohennusta, sillä hukumme muovisaasteeseen. Innovatiiviset korkean jalostusasteen puupohjaiset tuotteet rakentamisessa, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa ja kemian teollisuudessa laajemmin muuttavat näitä mielikuvia pikku hiljaa. Kaiken taustalla tulee tietenkin olla kestävä metsänhoito tai muuten puuta on vaikea laskea uusiutuvaksi raaka-aineeksi.

Investoimalla resurssitehokkuuteen ja tuotekehittelyyn voimme nostaa puun uuteen aikakauteen ja parantaa puun mainetta ilmastoystävällisenä materiaalina.

Liisa Jaakonsaari

Euroopan parlamentin jäsen

S&D