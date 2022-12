Likalantien putkisillan rakennustyöt alkavat Oulaisissa

Heikentyvä talous vähentää tarvetta työllistää Pohjois-Pohjanmaalla 20.12.2022 08:10:00 EET | Tiedote

Kansainvälisen talouden epävarmuus ja laajasti kohonneet kustannukset vähentävät työntekijätarvetta Pohjois-Pohjanmaalla. Loppuvuodesta maakunnan työttömien määrä on kasvanut. Vielä lisäys ei ole määrällisesti merkittävä, mutta se viestii lähikuukausien suunnasta. Moni työnantaja on ilmoittanut käyttävänsä määräaikaisia lomautuksia sopeutuskeinona. Lomautettujen määrä lisääntyikin selvästi marraskuussa. Avointen työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä myös pudotusta aiemmasta.