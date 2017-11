Liken kevään kirjat julkistettu: tuhti kattaus tavanomaisesta poikkeavaa kirjallisuutta

Kolmekymmentä vuotta täyttänyt Like julkaisee keväällä tuhdin kattauksen kotimaisten ja ulkomaisten tekijöiden teoksia.

Liken kevään kauno tarjoaa laajan valikoiman niin perinteistä kaunokirjallisuutta kuin scifiä, fantasiaa ja jännäreitä. Tietokirjallisuuden puolelta löytyy vahvoja teoksia populaarikulttuurin alalta mutta myös vetävää narratiivista tietokirjallisuutta.

“Liken kevät 2018 on täynnä toisenlaisia tarinoita. Missiomme on löytää laadukkaita romaaneja ja tietokirjoja, joissa on jotakin erilaista, tavanomaisesta poikkeavaa”, kommentoi Liken kustannusjohtaja Päivi Paappanen.

Timo Isoaho: Nightwish – We Were Here http://like.fi/kirjat/nightwish-we-were-here

Teos on syväsukellus yhden Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän metallibändin kulissien taakse. Se kertoo vuoden 2015 Endless Forms Most Beautiful -albumin synnyn säveltäjä Tuomas Holopaisen ideasta aina valmiiksi julkaisuksi. Kirjan kirjoittaja Timo Isoaho on reissannut bändin mukana ympäri maailmaa ja vie nyt lukijan haastattelujen ja laajan kuvamateriaalin kautta niin studion uumeniin kuin maailman suurimmille festivaalilavoille. Arvioitu ilmestymispäivä 18.1.2018

Samuli Laiho: Topliner http://like.fi/kirjat/topliner/

Pitkän linjan lauluntekijän Samuli Laihon esikoisromaani Topliner pureutuu popteollisuuden sisäpiiriin ja armottomiin biisileireihin hittibiisien taustalla. Kansainvälisen musiikkibisneksen kulisseissa liikkuvassa romaanissa hittinikkari Matias Heininen ajautuu bisneksen armottomuuden ja ristiriitojen vuoksi kohti romahduspistettä. Miten kuilun partaalta voi nousta vahvempana takaisin jaloilleen?

Arvioitu ilmestymispäivä helmikuussa 2018

Katso kaikki kevään uutuuskirjat katalogista (liitteenä)