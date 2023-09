Lila Downs ja Salif Keita räjäyttivät potin Savoyn syksyn avausviikonloppuna

Savoy-teatterin avausviikonlopun konsertit 8.9. Salif Keita (Mali), 10.9. Lila Downs (Meksiko) ja 11.9. järjestetty Chilen sotilasvallankaappauksen uhrien muistokonsertti vetivät lähes 2200 kävijää. Konsertit ylittivät asetetut tavoitteet sekä taloudellisesti että kävijämääriltään. Myös yleisö- ja arvostelupalaute oli kiittävää (ks. Helsingin Sanomien arvostelu 10.9. Lila Downs -konsertista).

Savoy-teatterin syksyn Savoy World -konserttisarja jatkuu ukrainalaisen Luikun konsertilla 3.11. Kiovasta kotoisin olevan yhtyeen intohimoinen musiikki ammentaa vaikutteita Balkanin, Välimeren ja ukrainalaisen perinteen piiristä. Konserttisarjan päättää Balkanilla instituutioksi noussut Mostar Sevdah Reunion (Bosnia ja Hertsegovina).

Syksyn muita vetonauloja ovat muun muuassa maineikkaan Barcelona Flamenco Ballet'n kaksipäiväinen vierailu 6.-7.10. Flamenco Luxurîa -teoksellaan sekä australialaisen kabareetähti Reuben Kayen odotettu paluu Savoy-teatteriin. Suomessakin täysille saleille esiintyneen Kayen uutuusesitys The Butch is Back on jo nyt voittanut useita esittävän taiteen palkintoja, mm. Best Cabaret Show (OffWestEnd, 2023). Savoy-teatterissa kuullaan syksyllä myös kansainvälistä huippujazzia basistilegenda Ron Carterin konsertissa 6. marraskuuta.

Savoy-teatterin johtoon Antti Manninen

Savoy-teatteria on johtanut syyskuun alusta Antti Manninen, joka siirtyi tehtävään Malmitalon johtajan paikalta. Mannisella on monipuolinen kokemus kulttuurialan johtotehtävistä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.

"Savoy-teatteri on ainutlaatuinen ja innostava vierailuteatteri, jolla on pitkät perinteet mm. maailmanmusiikin kansainvälisenä tapahtumapaikkana. Savoyn tiimin erinomainen ammattitaito ja yhteinen halu tehdä laatutyötä näkyy ja kuuluu kaikkialla! On etuoikeus olla osa tätä koneistoa", Manninen hehkuttaa.

Myös Savoy-teatterin yhteydessä olevassa ravintolassa on aloittanut uusi toimija, Sunborn Events. Yrityksellä on vuosikymmenten kokemus ravintola-, tapahtuma- ja cateringalalla.

"Sunborn Events lähtee todella innostuneena luomaan jälleen jotain uutta ja erilaista legendaarisen Savoy-teatterin kumppanina. Rima on asetettu korkealle, sillä ympärillämme ovat nyt Helsingin parhaimmat ravintolat. Asiakaskokemus tullaan hiomaan huippuunsa", sanoo Sunborn Eventsin kehitysjohtaja Juha Leinonen.

Savoy-teatterin tulevaa ohjelmistoa:

26.9. Cristina Branco (Portugali)

6.-7.10. Flamenco Luxurîa (Espanja)

23.10. Abdullah Ibrahim (Etelä-Afrikka)

3.11. Savoy World: Luiku (Ukraina)

6.11. Ron Carter Foursight Quartet (USA)

8.11. Savoy World: Mostar Sevdah Reunion (Bosnia ja Hertsegovina)

30.11.-2.12. Reuben Kaye: The Butch is Back (Australia)

Koko tuleva ohjelmisto: savoyteatteri.fi