Lina Nordquistin romaani Minne ikinä menetkin juuri suomennettu

Mira Eskelisen Aavistus on ajankohtainen ja omakohtainen romaani sukupuolenkorjauksesta 3.5.2023 10:47:30 EEST | Tiedote

Menneisyyteni on kaksoisvalotettua, tapahtunutta (sillä muuten en olisi tässä) ja sepitettyä (sillä muuten Mira ei olisi tässä), viivottimella vedettyä ja savukiehkuroita, rihmastoja ja perus­kalliota, muuttumatonta ja loputtomasti muovattavaa. Tammikuun ensimmäisen päivän aamu vuonna 2017. Vuosia aiemmin heränneet aavistukset ja etsinnät tihentyvät tähän hetkeen. Nyt se on julkista, kerrottu kaikille: hän on transsukupuolinen nainen. Hän on Mira. Aavistus on huikean kaunis ja kiihkeä kertomus transitiosta, omaksi itsekseen tulemisesta ja muistojen armeliaasta epäluotettavuudesta. Se murtaa syvään juurtuneen käsityksen transsukupuolisuudesta ennen kaikkea tragediana, juhlii moninaisuutta voimavarana ja kutsuu lukijan mukaan ilon ja rakkauden piiriin, jossa jokainen saa loistaa. Mira Aurelia Eskelinen on läpeensä queer esiintyjä ja kulttuurituottaja, ja yksi moninkertaisesti palkitun Punch Up! -klubin perustajista. Aavistus on hänen esikoisromaaninsa. Ilmestyy 23.5.2023 painettuna, e-ki