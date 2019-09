Linda Liukas UNESCO:n uuteen huippuasiantuntijoiden työryhmään

Suomen teknologia-alan kuumin nimi, lastenkirjailija ja ohjelmoija Linda Liukas, on valittu yhdeksi UNESCO:n uuden asiantuntijatyöryhmän edustajaksi. Työryhmä koostuu yhteensä 12 eri alojen asiantuntijasta ympäri maailmaa. Linda Liukas on vastikään julkaissut uudet ohjelmoinnin kansainväliset opetusmateriaalit: Love Letters for Computers.

Linda Liukkaan uudet Love Letters for Computers -opetusmateriaalit tekevät ohjelmoinnin opiskelusta hauskaa.

Kansainvälisesti hypetetty ohjelmoinnin opetuksen pioneeri, Linda Liukas, on valittu yhdeksi Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede-, ja kulttuurijärjestön (UNESCO) High Level Reflection Group -asiantuntijatyöryhmän jäseneksi. Ryhmään on Liukkaan lisäksi kutsuttu muun muassa entinen lapsisotilas nykyinen rauhanaktivisti Mohamed Sidibay, Senegalin entinen pääministeri Aminata Touré sekä Venäjän tiedeakatemian puheenjohtaja Alexander Sergeev. Tehtävään valitut asiantuntijat tulevat konsultoimaan UNESCO:n pääsihteeri Audrey Azoulayta globaaleista trendeistä ja haasteista. Työryhmän tavoitteena on pohtia kasvatukseen, tieteeseen ja kulttuuriin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, jotta UNESCO pystyisi vastaamaan niihin entistä tehokkaammin tulevissa ohjelmissaan sekä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutuksessa. Liukas valikoitui tehtävään, sillä hänellä on vahva asiantuntijuus digitaalisten kysymysten sekä koulutuksen saralla. “Olen erittäin otettu ja innoissani uudesta tehtävästä UNESCO:n High Level Reflection Groupissa. Uskon, että kunnianhimoinen ja humanistinen lähestymistapani tekoälyn hyödyntämisestä koulutuksessa edistää UNESCO:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita”, Linda Liukas kertoo. "Lindan valinta High Level Reflection Groupiin on nappivalinta ja mahtavaa näkyvyyttä myös Suomelle koulutuksen kotimaana. Liukas on ollut Mellakka Managementin manageroitavana nyt noin vuoden ja ehtinyt siinä ajassa muun muassa opettaa 12 eri maassa ja pitää keynote-puheenvuoroja 32 eri maassa. Vastikään hän puhui YK:n Women in Power -tilaisuudessa New Yorkissa ja hänet nostettiin Forbesin maailman teknologia-alan suunnannäyttäjät kokoavalle Europe's Top 50 Women In Tech -listalle", Linda Liukkaan manageri, Mellakka Managementin toimitusjohtaja Emma Alftan iloitsee. Uudet opetusmateriaalit helpottavat opettajien työtä ympäri maailmaa Liukas tunnetaan kansainvälisesti muun muassa opettajille suunnatusta Hello Ruby -kirjasarjasta, joka tuo tietotekniikan ja ohjelmoinnin opiskeluun uudenlaisen leikkisän näkökulman. Neljästä kirjasta koostuvaa sarjaa on käännetty yhteensä jo 28 maahan. Viimeisimpänä projektinaan Linda Liukas on kehittänyt uuden Love Letters for Computers -Youtube-sarjan sekä kattavat opetusmateriaalit ala-asteikäisten opettajille, jotta tietotekniikan oppiminen olisi kiinnostavampaa ja ennen kaikkea hauskaa. Videot ja materiaalit ovat visuaalisia, opettavaisia ja ilmaisia. Lue lisää juuri julkaistusta UNESCO:n uutisesta.

