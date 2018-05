Lindtman: Nuorille työtä ja turvaa lisääviä uudistuksia

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan pätkätyöt, pätkähaaveet ja pätkäelämä ovat jo nyt monen nuoren todellisuutta. Siksi ei ole oikein, että hallitus aikoo räätälöidä juuri nuorille omat, muita heikommat työehdot ja heikentää irtisanomissuojaa.

- Nuorten työllisyyden kehitys on ollut muita heikompaa finanssikriisin puhkeamisen jälkeen. On hyvä, että hallitus on tunnistanut tämän ongelman, mutta valitettavasti lääke on väärä.

Lindtman totesi puheessaan välikysymyskeskustelussa, että hallituksen toimet eivät kannusta lisäämään työpaikkoja vaan muuttamaan nykyiset vakiduunit pätkätöiksi.

- Olemassa olevat ulkomaiset esimerkit viittaavat siihen, että määräaikaisuuksien käytön vapauttamisella ei ole pidemmän aikavälin positiivisia työllisyysvaikutuksia. Sen sijaan pätkätöiden lisääntyminen näyttää näissä tilanteissa tapahtuvan vakituisten työsuhteiden kustannuksella, Lindtman totesi ja viittasi muun muassa Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen lausuntoihin Helsingin Sanomissa (HS 7.5.2018).

- Samoin irtisanomissuojan heikentämiselle esitetyille perusteille ei löydy tukea tutkimusnäytöstä. OECD vertailussa yksilöperusteinen irtisanominen on jo nyt Suomessa helpompaa kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.

Antti Lindtman esitteli puheessaan listan uudistuksia, joilla on todellisia työllisyysvaikutuksia, jotka lisäävät turvaa ja luottamusta ja jotka ovat oikeudenmukaisia.

- Ensinnäkin me tarvitsemme vihdoin tasa-arvoa ja työllisyyttä lisäävän perhevapaauudistuksen tukemaan lapsiperheitä.

- Toiseksi me tarvitsemme laadukasta varhaiskasvatusta, joka on kaikkien lasten saatavilla. Siksi esitämme varhaiskasvatuksen ulottamista kaikille vanhempien tilanteesta riippumatta. On helpompi rakentaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia

- Kolmanneksi, toteutetaan maksuton toisen asteen koulutus oppivelvollisuusikää pidentämällä professori Roope Uusitalon esittämällä tavalla, koska yhdenkään nuoren ei pidä jäädä perusasteen varaan rahanpuutteen vuoksi. Viimeksi eilen saimme huomata, että Petteri Orpon tilaamien talouspolitiikan asiantuntijoiden Sixten Korkmanin, Mikko Spolanderin ja Niku Määttäsen arvioiden mukaan oppivelvollisuusiän nostaminen olisi nyt tarpeen.

- Neljänneksi esitämme sosiaaliturvan uudistamista yleisturva-mallillamme, joka on samaan aikaan sekä kannustava, että mahdollistava. Se tuo lisää mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä ilman nykyisiä kannustinloukkuja.

- Viidenneksi esitämme tuntuvaa verovähennystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Esityksemme on osoitus siitä, että pienyritysten työllistämiskynnystä voidaan madaltaa ilman työehtojen heikennyksiä.



Lindtmanin koko puhe liitteenä