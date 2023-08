Linnainmaan laboratorio muuttaa uusiin tiloihin

Koronanäytteenotto Hatanpäällä päättyy 6.2. 30.1.2023 13:31:38 EET | Tiedote

Virallisen koronatestauksen tarve on vähentynyt näytteenottokriteerien ja tartuntatautipäivärahan muutosten takia vuoden 2023 alusta. Koronanäytteenottojen määrä on siten merkittävästi laskenut. Tammikuun aikana on Hatanpään koronanäytteenottopisteessä Tampereella päivittäin asioinut vain yksittäisiä asiakkaita. Vähäisen tarpeen vuoksi Fimlabin yhdessä UpWeGo-yrityksen kanssa tuottama koronanäytteenotto Hatanpään O-rakennuksessa palvelee 1.–5.2.2023 lyhennetyllä aukioloajalla klo 10–12 ja päättyy 6.2.2023 alkaen toistaiseksi. Palvelun tarve arvioidaan uudelleen, jos epidemiatilanne merkittävästi muuttuu. Jatkossa koronanäytteenottoon ohjataan paikallisten terveysasemien ja hoitoyksiköiden ohjeiden mukaisesti.