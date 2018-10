Linnanmäellä maanantaissakin voi olla miljoonasti onnea!

KUTSU lehdistötilaisuuteen: Hyppää Taigan siiville jo ennakkoon Valokarnevaalin loistavien tähtihetkien lomassa! 27.9.2018 12:23 | Tiedote

Päivä: To 11.10.2018 Klo: 14-15.30 (ilmoittautuminen klo 14, tilaisuus alkaa klo 14.30) Paikka: Linnanmäen Huvipuisto, Pohjoinen sisäänkäynti, Tivolikuja 1, Helsinki Ilmoittautuminen lomakkeella, päättyy pe 5.10. klo 12.00 Tervetuloa kuulemaan, miten Linnanmäen kaikkien aikojen isoin hanke, Taiga-ratalaitteen rakentaminen, edistyy. Paljastamme lehdistötilaisuudessa myös koko rataprofiilin ja saatte Kinossamme esimakua, miltä laitteen kyyti tulee tuntumaan. Haluamme kutsua lehdistön edustajat myös kokemaan Linnanmäen 14. Valokarnevaalin, jonne Ivana Helsinki on suunnitellut loistavia tähtihetkiä. Lehdistötilaisuudessa Paola Suhonen on paikalla kertomassa, miten Valokarnevaalilla tulee yhdistymään muoti, musiikki ja valo. Lehdistötilaisuus kestää noin tunnin (klo 15.30 asti), jonka jälkeen on mahdollisuus kokea kaverin kanssa Valokarnevaalin tähtihetket puiston avautuessa samaan aikaan! Linnanmäki antaa osallistujille omatoimista tutustumista varten kaksi ranneketta. Huomaathan, että til