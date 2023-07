Linnanmäen rakastettu Vuoristorata täyttää 72 vuotta!

Muistatko, miten ensin tulee pitkä ja hidas nousu, sen perään seuraa tasainen kaarre, jonka aikana pääsee ihailemaan Helsingin upeita maisemia, kunnes pian koittaa se hetki, kun edessä on radan ensimmäinen iso ja jyrkkä lasku! Joku nostaa kädet ilmaan, toinen kirkuu täysin palkein, joku sulkee silmänsä jo hyvissä ajoin, ja toisessa vaunussa nautitaan kyydistä silmät sirrillään nauraen, samalla kun tuuli tuivertaa hiuksissa. Vuoristoratakokemuksia ja siinä koettuja elämyksiä on niin monta, kuin on vaunuissa ollut huvittelijoitakin kaikkina näinä kymmeninä vuosina.

- Muistot tekevät tästä laitteesta monelle huvittelijalle erityisen ainutlaatuisen. Moni on istunut Vuoristoradan kyydissä jo lapsena, sitten huomaakin istuvansa vaunun kyydissä omien lastensa kanssa ja mahdollisesti jopa yhdessä lasten lastensa kanssa. Vuoristoradalta on monilla jopa sukupolvien ylitse kantavia muistoja, kertoo Linnanmäen tekninen johtaja Marko Tikkanen.

Vuoristoradan syntymäpäivän kunniaksi kaikilla huvittelijoilla on mahdollisuus päästä kokemaan Vuoristoradan ainutlaatuinen tunnelma ja vauhti. Vuoristoradan kyytiin pääsee maksutta koko juhlapäivän 13.7. ajan. Tarjolla puistossa on myös ihania juhlaherkkuja. Ikonista Vuoristorataa voi juhlistaa vaikkapa nauttimalla Vohvelitehtaalla juhlapäivän herkun Lintsivohvelin mansikkahillolla ja kermavaahdolla.

Vuoristoradan rakentamisvaiheessa laitteen elinkaareksi arvioitiin 15 vuotta. Hyvän huolenpidon ja osien säännöllisen uusimisen ansiosta ikisuosittu klassikko tarjoaa huvittelijoille yhtä hyvät kyydit vielä tänäkin päivänä, 72 vuoden jälkeenkin.

- Linnanmäki tunnetaan ikonisesta puisesta Vuoristoradastaan ja meille on tärkeää pitää siitä hyvää huolta. Huollamme ja kunnostamme rataa jatkuvasti. Meillä on myös ympärivuotisesti kaksi työntekijää, jotka ovat erikoistuneet Vuoristoradan huoltoon, Tikkanen kertoo.



Vuoristorata on yksi Linnanmäen suosituimmista laitteista. Tällä huvikaudella Linnanmäen Vuoristoradassa työskentelee 16 jarrumestaria. Tähän ammattiryhmään törmää maailmalla enää harvoin, sillä monilla vanhoilla vuoristoradoilla käytetään nykyisin automaattisia jarruja. Linnanmäen jarrumestareista kaksi on aloittanut työnsä tänä kesänä, ja pisimpään heistä työskennellyt jarrumestari on aloittanut työnsä Vuoristoradalla jo vuonna 1999.

Kesäsesongin aikana jarrumestareille tulee kierroksia vuoristoradassa noin 100–180 päivässä. Koko kauden aikana he ajavat vuoristoradassa huikeat 4 000–5 000 kierrosta.