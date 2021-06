Linnanmäen ravintolatarjonta uudistuu – uutena kioskiherkkuna vegaanipehmyt

Jaa

Tänä kesänä Linnanmäellä pääsee makumatkalle Aasiaan. Tämän lisäksi Linnanmäki vastaa vegaanien toiveeseen tarjoamalla suloisen pehmeää maidotonta vegaanipehmytiä.

Linnanmäen Huvipuisto uudistaa ravintolatarjontaansa hupikaudelle 2021. Uutena ravintolana aloittaa aasialaisia makuelämyksiä tarjoava Wok’n’Curry, jonka annoksissa maistuvat kotimainen liha, tuoreet kasvikset ja etniset mausteet.

Cafe Carccilan uudistuneessa menussa on tarjolla niin suolaisia kuin makeitakin herkkuja, muun muassa uuniperuna-annoksia. Värikäs Rolle-pelle-cupcake on hauska tuoteuutuus, joka tuottaa iloa herkuttelijalleen.

Ravintola Funky Kitchen on saanut uuden raikkaan sisustuksen. Huvittelijat pääsevät nauttimaan muun muassa suussa sulavia burgereita, bowleja ja mezejä. Funky Kitchen on saanut myös viihtyisän terassin vierelleen, jossa on mukava levähtää huvittelun lomassa virvokkeiden ääressä.

Kioski Strösselistä huvittelijat löytävät kesän kysytyn uutuuden, vegaanipehmytin. Tätä suloisen pehmeää, täysin maidotonta kaurapohjaista herkkua saa vadelma-mansikan ja suklaan makuisena.