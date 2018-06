Linnanmäki ottaa kantaa PAM:in viestintään

Palvelualojen ammattiliitto julkaisi tänään sivuillaan tiedotteen, jonka mukaan Linnanmäki olisi kieltänyt heidän edustajiensa kierroksen huvipuistossa ja kuinka he eivät saaneet jakaa omaa markkinointimateriaaliaan puistossa.

- Olimme sopineet PAM:in kanssa kuvausluvasta puistossa. Päivä Linnanmäellä sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun Palvelualojen ammattiliiton edustajat halusivat haastatella työtehtävissään olleita hupimestareita ja jakaa esitteitään oma-aloitteisesti puiston alueella, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

Mediassa keskustelu sai sellaisia piirteitä, jonka mukaan Linnanmäellä olisi jotain ammattiliittoja tai nimenomaisesti PAM:ia vastaan.

- Näin ei luonnollisestikaan ole. Linnanmäellä jokainen saa kuulua haluamaansa liittoon tai vaihtoehtoisesti olla kuulumatta. Siitä ei tässä keskustelussa ole kyse. Olemme aiempina vuosina jakaneet esimerkiksi juuri Palvelualojen ammattiliiton esitteitä hupimestareidemme taukotiloissa ja tänäänkin annoimme PAM:in kampanjalle kuvausluvan huvipuistoon, Adlivankin kertoo.

Linnanmäki painottaa, että jokaiselle työntekijälle on taattava työrauha.

- Hupimestarimme työskentelevät omilla pisteillään, jossa he huolehtivat asiakkaidemme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Ei silloin ole sopivaa alkaa jututtaa työntekijöitä näiden henkilökohtaisista liittojäsenyyksistä, Adlivankin kertoo ja jatkaa:

- Hupimestareidemme hyvinvointi on Linnanmäellä ensisijainen asia. Linnanmäki on Great Place to Work -sertifioitu työpaikka, joka on saanut erinomaisia tuloksia henkilöstön työtyytyväisyyskyselyissä. Linnanmäki haluaa olla Suomen paras työpaikka ja panostaa jatkuvasti työntekijöidensä viihtyvyyteen.