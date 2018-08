Linnanmäki selvittää Mustekala-laitteen onnettomuutta

Linnanmäen Mustekala-laitteessa on tapahtunut tänään onnettomuus puolen päivän aikaan. Laitteen ollessa ajossa kyydistä putosi 9-vuotias tyttö. Linnanmäen henkilökunta kutsui paikalle ambulanssin ja asiakas vietiin sairaalaan. Laite on pois käytöstä asian selvityksen ajan. Linnanmäki tutkii laitteen läpikotaisin.

Linnanmäellä sijaitsevassa Mustekala-laitteessa on tänään tapahtunut valitettava onnettomuus. Laiteajon aikana 9-vuotias tyttö putosi laitteen kyydistä. Linnanmäki pahoittelee syvästi tapahtunutta ja asiaa selvitellään parhaillaan.

Mustekala on saapunut huvipuistoon vuonna 1985. Klassikkolaite on toiminut huvipuistossa ongelmitta.

”Vastaavaa tapaturmaa ei ole sattunut puistossa koko urani aikana”, kertoo Linnanmäellä tällä kaudella 40 vuotta työskennellyt palvelujohtaja Merja Penttinen.

Kaikki Linnanmäen työntekijät ovat pahoillaan tapahtuneesta.

”Linnanmäelle turvallisuus on tärkeintä. Tutkinnan aikana kaikki mahdolliset skenaariot käydään läpi ja jatkotoimenpiteistä päätetään selvitystyön jälkeen. Siihen saakka Mustekala on poissa käytöstä. Linnanmäki on ollut aktiivisesti yhteydessä tytön perheeseen ja tukenut heitä tämän valitettavan tapahtuman johdosta”, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

”Olemme todella pahoillamme tytön, hänen perheensä ja myös muiden tapahtumassa olleiden asiakkaiden puolesta. Selvitämme asian perin pohjin”, Adlivankin kertoo.

Linnanmäki tiedottaa asiasta lisää selvityksen edetessä.