Lintuparatiisi - valokuvanäyttely esittelee Suomenojan monimuotoista luontoa

Suomenojan Luonto ry:n valokuvanäyttelyssä on esillä 20 valokuvaa Suomenojan monimuotoisesta luontoalueesta kaupungin keskellä. Näyttelyn pääosassa ovat linnut - nisäkkäitä, matelijoita, perhosia ja kasveja unohtamatta. Myös historia ja alueen yleiskuva ovat läsnä. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 25.4. - 10.6.2018.

Mikä ihmeen Suomenoja ja mikä ihmeen lintuparatiisi? Kyse on Etelä-Espoossa sijaitsevasta Suomenojan altaasta. Ihmisen toimesta syntynyt, Finnevikenin lahdesta pengerretty allas on tänään monen erittäin uhanalaisen ja Euroopassakin suojellun linnun pesimäpaikka.

Kun altaista osa täytettiin eri puolelta Espoota tuodulla maalla, syntyi myös erikoinen noin kuudensadan lajin kasvisto, joka on tuonut mukanaan runsaan perhoskannan.

Yksi Suomenojan erityispiirteistä on mahdollisuus tarkkailla ja kuvata lintuja harvinaisen läheltä. Linnut ovat tottuneet ihmisiin ja allasta kiertävän luontopolun rannassa voi nähdä niin mustakurkku-uikun kuin liejukanankin touhuamassa.

Alue onkin suosittu koulujen retkeilykohde ja luonto-opetuksen paikka.

Suomenojan Luonto ry julkaisi vuonna 2017 kirjan “Lintuparatiisi Suomenoja-Finnoo, luonnon ja ihmisen yhteiseloa”, jonka valokuvista näyttely on koottu. Kirjaa on näyttelyn ajan myynnissä Villa Elfvikissä.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomenojan luonnon suojelu, luonnon muutosten dokumentointi, luonnon erityispiirteiden säilymisen puolustaminen ja tiedon jako Suomenojan luonnosta. Sunnuntaina 6.5.2018 yhdistys järjestää Suomenojalla kaikille avoimen lintuharrastuspäivän.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10–16. Luontotalo on avoinna myös vappupäivänä 1.5. ja helatorstaina 10.5. klo 10-16.Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina.