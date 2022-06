Lions Clubs Internationalin kansainvälinen presidentti saapuu Suomeen – Lionit auttavat Ukrainan sodan uhreja ainutlaatuisella tavallaan

Hän vierailee muun muassa Suomen Lions-liiton 69. vuosikokouksessa Kouvolassa 11.6. ja tutustuu siihen, miten suomalaiset lionit auttavat ukrainalaisia pakolaisia.

− Ukrainan tapahtumat ovat järkyttäneet maailmaa, mutta Ukrainan kansan rohkeus ja sinnikkyys ovat inspiroineet sitä, kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander sanoo.

Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen kertoo, että avustustoimiin on pystytty ryhtymään heti kriisin alussa nopeasti apurahojen ja tekojen kautta. Kansainvälisen järjestömme kautta Suomen lionit ovat olleet yhteydessä niin Ukrainan kuin naapurimaiden lioneihin tarpeiden kartoittamiseksi.

− Lions-järjestö globaalina kansalaisjärjestönä on myös paikallisena toimijana pystynyt välittömästi lionsklubien kautta avustamaan ihmisiä, koska ihmiset kaikkialla jalkautuvat, apu on lähellä ja se pystytään toimittamaan täysimääräisenä perille nopeasti. Viemme apua perille ihmiseltä ihmiselle ja toimintanopeutemme on osoittanut, että lionien verkosto on toimiva.

Raha-avustuksina suomalaiset lionit ovat lahjoittaneet kansainvälisen järjestön säätiön Lions Clubs International Foundationin, LCIF:n kautta lähes 300 000 US dollaria. Lisäksi lionit ovat keränneet avustuksia esimerkiksi lipaskeräyksinä, tavarakeräyksinä, vieneet tuotteita hätäapuna perille ja hakeneet ukrainalaisia pakolaisia turvaan Suomeen.

LCIF:lle on tällä kaudella lahjoitettu yhteensä 57 miljoona US dollaria, joista 2,5 miljoonaa US dollaria on korvamerkitty Ukrainan pakolaisrahastoon. LCIF on tänä keväänä myöntänyt rahastosta yli 1,5 miljoonaa US dollaria apurahoja Ukrainan pakolaisia auttaville lioneille, kun pakolaiset ovat ylittäneet maiden rajat. Apurahoja on myönnetty noin sadalle lionsklubille eri puolille Europpaa muun muassa Puolaan, Unkariin, Romaniaan, Itävaltaan, Slovakiaan, Armeniaan, Liettuaan, Suomeen, Turkkiin ja Bulgariaan ukrainalaisten avustamiseksi. Apurahoilla on autettu jo yli 81 000 pakolaista.

Ukrainan reilut 600 lionia 13 eri kaupungissa ovat myös saaneet LCIF:n apurahoja maassa asuvien ihmisten kriittisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Apurahan avulla lionit voivat ostaa ja jakaa välittömästi avustustarvikkeita, kuten ruokaa, vaatteita, hygieniatarvikkeita, makuupusseja ja lääkkeitä.

Kaukiainen muistuttaa, että poikkeuksellisina aikoina tarvitaan tekeviä käsiä ja kaikki auttamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan auttamaan paikallisiin lionsklubeihin.

Suomen Lions-liiton vuosikokous Kouvolassa

Vuosikokous on suomalaisen leijonaväen pääjuhla, jota vietetään tänä vuonna 10.-12.6 Kouvolassa. Euroopan suurin vuotuinen lionstapahtuma tuo järjestävälle paikkakunnalle yleensä yli 1 000 vierasta, kun kaikki lionsklubien viralliset edustajat kutsutaan kokoukseen.

Tiedotusvälineiden edustajat voivat haastatella kansainvälistä lionspresidenttiä Douglas X. Alexanderia etukäteen sopien vierailukohteiden yhteydessä Helsingissä ja Kouvolassa. Douglas X. Alexander on J.P. Morgan Chase Bankin eläkkeellä oleva varatoimitusjohtaja. Haastattelusta voi sopia Douglas X. Alexanderin vierailua isännöivän edellisen kansainvälisen johtajan Heimo Potinkaran kanssa, heimo.potinkara@lions.fi tai 050 551 3600.

Lions-järjestö toimii tällä hetkellä yli 200 maassa tai itsehallintoalueella ja jäseniä on yli 1,4 miljoonaa. Lionsjärjestö on vuonna 1945 perustetun YK:n perustajajäsen. Amerikkalainen hyväntekeväisyysjärjestöjä arvioiva tutkimuslaitos Charity Navigator antoi kahdeksana vuonna peräkkäin täyden 4-tähden arvion Lions-järjestöstä. Arvioon vaikuttavat hyvä hallinto ja parhaat käytännöt, joilla minimoidaan mahdollisuus epäeettisiin aktiviteetteihin sekä taloudellisesti vastuuntuntoinen järjestön päämäärien toteuttaminen.

Suomi kuuluu yli 70 toimintavuoden jälkeen edelleen maailman aktiivisimpiin lionsmaihin. Suomi on maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa. Olemme tuhansien leijonien maa, jossa on yhteensä noin 19 000 kaikenikäistä, -oloista ja -näköistä leijonaa ja leoa.