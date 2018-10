Lippu-uudistus lisää joukkoliikenteen suosiota HSL-alueella

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput keväällä 2019. HSL:n hallitus päätti uusien lippujen hinnoista kokouksessaan 30.10. Lippujen hinnat laskevat uudistuksessa laskennallisesti 1,3 prosenttia. Uudessa mallissa HSL-alue jaetaan neljään vyöhykkeeseen, jotka nimetään kirjaimin A, B, C ja D. Lippu ostetaan kaikille niille vyöhykkeille, joiden kautta matkustetaan.

Vyöhykkeillä ABC ostetaan kuitenkin AB-, BC- tai ABC-lippu, eikä lippua voi ostaa yksittäiselle vyöhykkeelle A, B tai C. Uusi 30 vuorokauden AB- tai BC-kausilippu maksaa 5 euroa enemmän kuin nykyinen kunnan sisäinen kausilippu. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa huomattavasti laajemmalla alueella. Monilla sisäisen kausilipun käyttäjillä matkakustannukset käytännössä laskevat. Esimerkiksi helsinkiläinen, jolla on Helsingin sisäinen kausilippu, maksaa nyt yhdestä edestakaisesta matkasta vaikkapa Tapiolaan, Leppävaaraan tai Myyrmäkeen 8,40 euroa. Jatkossa AB-kausilipun matkustusalue kattaa edellä mainitut matkat.

Vyöhykeuudistuksen yhteydessä HSL ottaa käyttöön myös uuden lisävyöhykelipun, jonka voi ostaa kausilipun yhteyteen, silloin kun matka suuntautuu kausilipun matkustusalueen ulkopuolelle. Jos asiakkaalla on esimerkiksi AB-kausilippu ja hän haluaa matkustaa C-vyöhykkeelle, hän voi ostaa C-lisävyöhykelipun, jonka hinta on 2,50 euroa.

Monien seutulipun käyttäjien matkakustannukset laskevat huomattavasti, koska jatkossa monille riittää seutulipun sijaan AB- tai BC-lippu. Tällöin 30 vuorokauden lippu maksaa lähes 47 euroa eli 44 prosenttia seutulippua vähemmän. Etu koskee monia, sillä B-vyöhyke on laaja ja siellä asuu yli 600 000 ihmistä eli noin puolet HSL-alueen asukkaista.

”Vyöhykeuudistus lisää joukkoliikenteen käyttöä erityisesti B- ja C-vyöhykkeillä. Joukkoliikennematkat lisääntyvät ja samalla automatkat vähenevät erityisesti Helsingin suuntaan. Joukkoliikenteellä tehtävien matkustuskilometrien määrä kasvaa liikenne-ennusteen mukaan 5 % uudistuksen ansiosta”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo.

Lisäksi HSL tuo tarjolle uuden, 30 vuorokauden jaksoissa laskutettavan kausilipun, joka on edullisin tapa matkustaa joukkoliikenteellä. Esimerkiksi uusi AB- tai BC-alueen kausilippu jatkuvana säästötilauksena on lähes kaksi euroa edullisempi kuin nykyinen sisäinen kausilippu 30 vuorokaudeksi. Hintaedun edellytyksenä on, että tilaus on voimassa vähintään 360 vuorokautta.

Tiedotteen liitteenä on hintataulukko, josta löytyvät tiedot vyöhykeuudistuksen lipuista ja hinnoista.

Lippujen hinnat perustuvat matkan pituuteen

”HSL uudistaa maksuvyöhykkeet korjatakseen nykyjärjestelmän epäkohtia. Nyt lippualueet noudattavat kuntarajoja, ja lyhyet kuntarajan ylittävät matkat ovat matkan pituuteen nähden kalliita. Toinen ongelma on, että nyt samalla lipulla voi tehdä hyvin eri pituisia matkoja: idässä Helsingin sisäisellä lipulla voi matkustaa aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan jo Hanasaaressa”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Uudistus myös selkeyttää lippuvalikoimaa. Nykyiset liput ja niiden matkustusalueet ovat vaikeita hahmottaa: mitä tarkoittaa seutu, lähiseutu 2 ja lähiseutu 3. Helsingin keskustasta kaarina piirtyvät ja kirjaimilla ABCD nimetyt vyöhykkeet ja liput ovat helpommin ymmärrettäviä.

Kaikille opiskelijoille 45 prosentin alennus kausilipuista

HSL-kunnat tukevat opiskelijoiden joukkoliikennematkoja vuosittain noin 28,5 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä 30 vuotta täyttäneillä opiskelijoilla pitää olla myönteinen opintotukipäätös, jotta he saavat alennuksen. Vyöhykeuudistuksen yhteydessä opiskelijoiden alennusoikeutta laajennetaan siten, että ikäraja ja vaatimus opintotukipäätöksestä poistetaan. Alennuksen saaminen edellyttää täysipäiväistä opiskelua. Jotta kuntien maksuosuus ei kasva nykyisestä, alennusprosenttia lasketaan viidellä prosenttiyksiköllä, eli jatkossa opiskelijat saavat kausilipuista 45 prosentin alennuksen. Alennusta ei enää myönnetä matkakortilla ostettavista kertalipuista.

Vuoden 2019 alusta lähtien HSL-kuntien koululaisryhmien matkoista ei peritä maksua kuntien opetustoimelta, kun opettaja tekee oppilaittensa kanssa koulun retkiä klo 9–15 välisenä aikana.

Jo vuonna 2015 HSL:n hallitus päätti, että eläkeläisten ja invalidien alennuslippujen myöntämisperusteet säilyvät ennallaan, mutta alennusprosentit yhtenäistetään 50 prosenttiin. Sokeilla säilyy oikeus vapaalippuun, ja myös pientä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavien oikeus matkustaa ilman lippua säilyy. Pyörätuolilla liikkuvat voivat jatkossakin matkustaa ilman lippua. Lastenlipun ikäraja nousee 17 vuoteen.

Samoin hallitus päätti 2015 kertalippualennuksesta 70-vuotta täyttäneille HSL-kuntien asukkaille. Vyöhyketariffissa he saavat alennusta HSL-kortilla ostetuista kertalipuista. Alennus on 50 % aikuisten kertalipusta ja lisävyöhykelipuista. Alennusoikeus on voimassa kaikkina viikonpäivinä klo 9–14 alkavilla matkoilla.

Matkakorttien vaihto ja siirtyminen vyöhyketariffiin

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput, kun valtaosa matkakorteista on vaihdettu uusiin HSL-kortteihin. Matkakorttein vaihto alkoi 23.10. Tavoiteaikataulu uusien vyöhykkeiden käyttöönotolle on kevät 2019. Uudistusta lykättiin vuoden vaihteesta, koska korttien vaihto ei päässyt käyntiin aivan suunnitellussa aikataulussa.

Vyöhyketariffin käyttöönotto edellyttää vielä testauksia, jotta voidaan varmistua, että kaikki toimii moitteettomasti. HSL seuraa tilannetta ja varmistaa, että riittävän suuri osa korteista on vaihdettu ennen vyöhykkeiden käyttöönottoa. Siihen asti voimassa ovat nykyiset liput ja hinnat.