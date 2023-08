Lipunmyynti Pikkuhuuhkajien syksyn kotiotteluihin alkanut

Lipunmyynti alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kotiotteluihin alkoi tänään torstaina kello 15:00.

Pikkuhuuhkajat pelaa syksyn kaikki kotiottelunsa uudistuneella Veritas Stadionilla – Suomi kohtaa Islannin EM-karsintojen kenraalissaan 7.9. ja avaa karsinnat Sveitsiä vastaan 12.9. Myöhemmin syksyllä Suomi isännöi Albaniaa (13.10.) sekä Armeniaa (21.11.).



U21-maajoukkue pelasi Turussa edellisen kerran kesäkuussa 2022, jolloin Veritas Stadionin lehtereille saapui yli 2 300 katsojaa. Tulevan syksyn ensimmäisessä kotiottelussa nähdään vielä suurempi yleisömäärä, sillä reilut 2 500 Turun alueen koululaista on vastannut Palloliiton kutsuun ja ilmoittanut saapuvansa Islanti-maaotteluun.



EM-karsinnoissa Suomi pelaa E-lohkossa Albanian, Armenian, Montenegron, Romanian sekä Sveitsin kanssa. Yhdeksän lohkovoittajan lisäksi kolme parasta lohkokakkosta saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat kolmesta viimeisestä lopputurnauspaikasta. U21-EM-lopputurnaus järjestetään Slovakiassa vuonna 2025.



– Turku on perinteikäs jalkapallo- ja urheilukaupunki. Toivon, että jalkapalloihmiset Turusta, naapurikunnista ja muualtakin Suomesta löytävät tiensä peleihimme. Tarvitsemme kannustusta, jotta saamme 12. kenttäpelaajan sekä todellisen fiiliksen kotiottelusta, päävalmentaja Mika Lehkosuo sanoo.



Pikkuhuuhkajat syksyn kotiottelut:

To 7.9.2023 13:00 Suomi – Islanti

Ti 12.9.2023 18:00 Suomi – Sveitsi *

Pe 13.10.2023 18:00 Suomi – Albania *

Ti 21.11.2023 18:00 Suomi – Armenia *



* EM-karsintaottelu



Kuva: Riku Laukkanen



Lisätiedot:

Suomen Palloliitto

Taru Nyholm, viestintäpäällikkö

taru.nyholm(a)palloliitto.fi

p. 0400 425241