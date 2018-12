Liput myynnissä Rantajameille ja SaloFesteille 5.12. alkaen

SSO:n kesäfestarien, Rantajamien ja SaloFestin lipunmyynti alkaa SSO:n Prismoissa Halikossa, Lohjalla ja Nummelassa sekä Tiketti-lippupalvelussa keskiviikkona 5.12.2018.

Kolmipäiväinen Rantajamit järjestetään tuttuun tapaan Lohjalla Aurlahden rannassa

to-la 4.-6.heinäkuuta. Festareilla esiintyy muun muassa Eppu Normaali, Neljä Ruusua, Michael Monroe ja Antti Ketonen.



Rantajamien pikkusisko SaloFest puolestaan jammaillaan Farmoksen tontilla Salon keskustan tuntumassa pe-la 2.-3.elokuuta. SaloFesteillä pääsee fiilistelemään muun muassa Vesalaa, Irinaa, Kaija Koota sekä Ressu Redfordia.



– Aivan kaikkia artisteja emme voi vielä paljastaa, vaan koko artistikattaus julkistetaan kevään aikana. Sen voin luvata, että tulossa on musiikkia moneen makuun, kertoo festareita vetävä asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen.



Viime kesänä päivänvalon nähnyt SaloFest sai paikan salolaisten sydämistä, ja tapahtuma järjestetään tulevana kesänä toisen kerran. Tulevana kesänä festarialueelle tuodaan Rantajameilta tuttu, suurempi teltta, jonne mahtuu entistä enemmän festarikansaa.



– Haluamme tarjota sekä Salossa että Lohjalla nimenomaan paikallisia elämyksiä, ja tuoda kotimaiset huippuartistit paikan päälle sen sijaan, että tarvitsisi lähteä merta edemmäs kalaan, sanoo Pakkanen.



Jos hieman fiinimpi festarimeininki kiinnostaa, kumpaankin tapahtumaan on saatavilla myös VIP-lippuja. Niitä voivat ostaa sekä yksityishenkilöt että yritykset. VIP-lippuun sisältyy buffet-ruokailu (menu julkaistaan helmikuussa 2019), omat VIP-vieraille varatut tilat sekä anniskelupalvelut ja vesivessat.



Sekä Rantajamien että SaloFestin ikäraja on 18 vuotta.



SSO:n kesäfestareiden fiilistelyn voi aloittaa jo ennakkoon. Ensi alkuun kannattaa kurkata Rantajamien ja SaloFestin somekanavat ja ottaa sivut seurantaan. Tervetuloa festareille ensi kesänä! Lippuhinnat löydät seuraavalta sivulta.