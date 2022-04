Lisää isompia Muumi-mukeja: Prisma tuo toukokuussa yksinoikeudella myyntiin Arabian uudet, isommat Muumi-mukit, Roosa ja Vihreä

S-ryhmä sai Suomen ensimmäisenä marketkauppiaana luomupuuvillan sertifiointiin liittyvän GOTS-sertifikaatin 19.4.2022 09:54:25 EEST | Tiedote

S-ryhmä on lisännyt vastuullisen puuvillan määrää viime vuosina määrätietoisesti. Vuonna 2021 vastuullisen puuvillan osuus kasvoi S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteissa yli 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksi keino puuvillan vastuullisuuden varmentamiseksi on GOTS-sertifioitu puuvilla. GOTS on maailman suurin luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä, joka takaa jäljitettävyyden koko puuvillan toimitusketjussa. Lisäksi sertifiointiin liittyvät kattavat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit.