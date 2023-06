Lisää soiden suojelua Sippikorpeen Puolangalle

Kainuun ELY-keskuksen toimialueella Puolangan kunnassa sijaitsee Sippikorven soidensuojelun täydennysehdotuskohde. Puolangan kunnassa sijaitseva Sippikorpi on osa HELMI-elinympäristöohjelmaa, jossa on sekä valtion maita että yksityismaita. Sippikorven lisäksi Puolangan kunnassa sijaitsee 9 muutakin soidensuojelun täydennysehdotuskohdetta. Yksityiset maanomistajat voivat tarjota kohteitaan suojeltavaksi. Luonnonsuojelualueen perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja siitä maksetaan korvaus.

Sippikorven suoalue Puolangalla ja suojelun toimenpiteet

Puolangan kunnassa sijaitseva soidensuojelun täydennysehdotuskohde Sippikorpi 14050 on osa HELMI-elinympäristöohjelmaa 2021-2030. Sippikorven pinta-ala on 319 hehtaaria, jossa on valtion maita sekä yksityismaita. Sippikorven kokonaispinta-alasta yksityismaiden osuus on noin 60 hehtaaria, joita maanomistajat voivat halutessaan tarjota suojeluun vapaaehtoisesti.

Sippikorven soidensuojelun täydennysehdotuskohteella on 18 yksityisten maanomistajien omistamaa tilaa. Suojelusopimuksia on alustavasti tehty kahden tilan kanssa. Sippikorven suoalueen maanomistajat voivat halutessaan perustaa omistamilleen mailleen yksityisen suojelualueen tai myydä alueen suojelukaupalla Suomen valtiolle vapaaehtoisuuteen perustuen. Yksityistä suojelualuetta perustettaessa maanomistajalla säilyy muun muassa metsästysoikeus. Suojelusta maksettavat korvaukset ovat verotonta tuloa metsänomistajalle.

HELMI-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma pitää sisällään useita toimenpiteitä, joihin kuuluu kunnostuksen ja hoitotoimien lisäksi myös tutkimusta, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on suojella soita maanomistajien kanssa vapaaehtoisesti neuvotellen. Helmi-ohjelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2030, ja ohjelmaa toteutetaan sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Suojeltavat HELMI-soidensuojelun täydennysehdotuskohteet ovat pääsääntöisesti metsätaloudellisesti kannattamattomia luonnontilaisia tai luonnontilaltaan heikentyneitä jouto- ja kitumaan suoalueita, ojitettuja soita sekä pienvesikohteita.

HELMI-elinympäristöhankkeissa suojeluun hankittujen ojitettujen soiden ja pienvesiin kohdistuvien lähteiden ja purojen vesitalouden tilaa pyritään parantamaan ennallistamisen keinoin, ojia peittämällä sekä puroja ja lähteitä kunnostamalla.

Suojeltaviin Helmi-suokohteisiin voidaan tarvittaessa sisällyttää myös varsinaisen suojelukohteen ulkopuolelle rajattuja pienmetsäsaarekkeita sekä soiden ulkopuolisia reunametsiä lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi ennallistamiskelpoisia, Helmi-kohteiden ulkopuolisia, ojitettuja soita voidaan hankkia suojeluun tapauskohtaisesti.

Soiden lisäsuojelu sekä niihin sisältyvät ojitetut alueet ennallistamistoimineen tukevat ekosysteemipalveluiden toimintaa ja vesiensuojelua sekä auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Ohjelman toimenpiteillä parannetaan kymmenien uhanalaisten luontotyyppien ja lukuisten lajien suojelutasoa.

Vapaaehtoisuus

Helmi-ennallistamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan valtion myöntämien määrärahojen puitteissa ja maanomistajien omistamia maita suojellaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Alueen maanomistajat voivat halutessaan perustaa omistamilleen maille yksityisen suojelualueen tai myydä alueen suojelukaupalla Suomen valtiolle. Suojelusta maksetaan maanomistajalle korvauksia, jotka ovat verotonta tuloa, ja lisäksi maanomistaja säilyttää metsästysoikeuden yksityisellä suojelualueellaan.

Ota yhteyttä

Kainuun ELY-keskus on kartoittanut HELMI-ohjelmaan sopivia suojelukohteita Sippikorven alueella Puolangalla, jotka on rajattu kartalle punaisella rasterikuviolla. Jos omistat maata tällä alueella ja olet kiinnostunut muuttamaan sitä suojelukohteeksi, voit ottaa yhteyttä Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Kari Kemppaiseen (p. 0295 023 565, kari.kemppainen@ely-keskus.fi) sopiaksesi neuvotteluista. Puolangan kunnassa sijaitsevia soidensuojelun täydennysehdotuskohteita voi käydä katsomassa karttatulosteilta Puolangan kunnan sekä kirjaston infotaululta.