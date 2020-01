Lisää Tuskaa – roppakaupalla bändejä ja päiväliput myyntiin

Ohjelmaa täydentävät muun muassa Amon Amarth, Mokoma, Eluveitie, Lost Society ja Gaahls Wyrd. Devin Townsend tuo Tuskaan harvinaisen By Request -keikkansa, jonka settilistan päättää Tuska-yleisö.

Helsingin Suvilahdessa 26.–28.6.2020 järjestettävän Tuskan esiintyjäkaartiin on julkaistu liuta uusia tykittelijöitä. Samalla myyntiin tulivat yhden ja kahden päivän liput.

Joulukuussa loppuunmyydylle Black Boxille soittanut länsinaapurin viikinkiryhmä Amon Amarth on lisätty perjantain ohjelmistoon. Avauspäivän muita lisäyksiä ovat Sveitsin folkylpeys Eluveitie, Suomi-hevin kultapojat Lost Society, sanfranciscolainen postmetal-yhtye Deafheaven sekä kotimaiset Mørket, Khroma ja Oceanhoarse.

Lauantaipäivän uutta ohjelmasatoa edustavat uuden albumin julkaisuun valmistautuva Mokoma, Norjan black metal -skeneä edustava Gaahls Wyrd, numetal-ilmiö Lähiöbotox, HC-punkjyrä Kohti Tuhoa ja kaihoisan kaunis Vorna.

Progemetallin mestari Devin Townsend tuo Tuska-sunnuntaihin harvinaisen By Request -erikoiskeikkansa. Townsend-fanit saavat äänestää suosikkejaan ennakkoon annetusta kappalelistasta, ja eniten ääniä saaneet biisit kuullaan livenä Suvilahdessa. Biisejä Devin Townsendin Tuska-settiin voi äänestää täällä. Sunnuntaille on lisätty myös progressiivis-aggressiivinen Humavoid.

Aiemmin julkaistut Tuska 2020 -esiintyjät:

Korn, Gojira, Faith No More, Deftones, Baroness, Symphony X, Insomnium, Jinjer, Vltimas, High On Fire, Perturbator, Midnight, Oranssi Pazuzu, Hacktivist ja Skynd.

Lisää artisteja julkistetaan kevään kuluessa.

Yhden ja kahden päivän liput ovat nyt myynnissä Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Myös VIP Area 51 -päiväliput ovat nyt saatavilla.

Päiväliput alk. 99,00€

Kahden päivän liput alk. 129,00€

Kolmen päivän liput alk. 159,00€

VIP Area 51 -päiväliput alk. 179,00€

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 279,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 26.–28.6.2020

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival