Lisäkalustoa lumitöihin - seuraava pyry tulossa lähipäivinä

Jaa

Lunta on satanut Helsinkiin poikkeuksellisen paljon ja lisää on lähipäivinä luvassa. Kaupunki on tilannut lisää koneita siivoamaan katuja lumesta. Lumitöitä ei kuitenkaan pystytä hoitamaan samassa ajassa kuin normaalioloissa.

Kuva: Roni Rekomaa

Koko kaupungin kunnossapitokalusto siivoaa parhaillaan lumipyryn jälkiä. Normaalisti käytössä on yhteensä noin 300 yksikköä kuorma-autoja, monitoimikoneita, pyöräkuormaajia, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneita sekä traktoreita ja tiehöyliä. Apuja tarvitaan nyt etenkin lumen kuljettamiseen. ”Iso osa kalustostamme on tällä hetkellä kiinni aurauksessa. Katujen lumitilat ovat täynnä ja lunta pitää kiireesti kuljettaa pois kaduilta ennen uutta pyryä. Tätä varten on tilattu lisää koneita”, kertoo katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller. Lumitöissä siirrytään poikkeusolojen aikaan Poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn takia etenkin asuntokatujen aurauksessa on nyt viivettä, eivätkä normaalien talviolosuhteiden mukaiset toimenpideajat ole voimassa. Mikäli uusi lumipyry alkaa, asuntokatujen auraus jää kesken ja aurat palaavat pää- ja joukkoliikennekaduille. Poikkeusoloissa myös esimerkiksi kadun toisen puolen jalkakäytäviä jätetään tarkoituksella auraamatta töiden nopeuttamiseksi. Tilapäisjärjestelyjä lumelle ja pysäköinnille Helsingissä on joulukuun puoliväliin mennessä ajettu lumenvastaanottopaikolle 1477 kuormaa lunta ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kuluvan kuukauden lumikuormat on käytännössä ajettu kuuden viimeisen päivän aikana. Lumisen tammikuun 2022 aikana lunta ajettiin yhteensä 2045 kuormaa. Tilapäiset lumenvastaanottopaikat on avattu Haagan eritasoliittymään sekä Mäntymäen kentälle ja uusia vastaanottopaikkoja avataan myöhemmin. Myös Hernesaaren merivastaanottopaikka on jouduttu ottamaan ympärivuorokautiseen käyttöön kolmen vuorokauden ajaksi. Lumi vaikeuttaa myös pysäköintiä kaduilla. Hietalahdentorin ottamista väliaikaisesti asukaspysäköinnin käyttöön valmistellaan parhaillaan. Palautteiden käsittelyssä ruuhkaa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu on ruuhkautunut lumipalautteista. Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan työsuunnitelman ja sään mukaan mahdollisimman pian. Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin verkkosivujen kautta. Palautteen jättäminen ei nopeuta auran saapumista asuntokadulle runsaan lumisateen aikana, vaan kadut hoidetaan ennalta määritellyn hoitoluokituksen mukaisesti. Kaupungin nettisivuille on koottu kattava tietopaketti lumitöistä ja vastaukset moniin kaupunkilaisia askarruttaviin kysymyksiin: hel.fi/lumi.

Avainsanat Helsinkilumi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuva: Roni Rekomaa Lataa