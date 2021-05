Lisälievennyksistä huolimatta kokoontumisrajoitukset Länsi- ja Sisä-Suomessa yhä voimassa (TIEDOTETTA KORJATTU: alkuperäisessä tiedotteessa oli virheellinen päivämäärä)

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan ajalla 12.5.–1.6.2021. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Punkalaitumen kunnassa osallistujamäärä rajoitetaan enintään 50 henkilöön. Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön, mutta näillä alueilla voidaan 12.5. alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

(Tiedotetta korjattu: alkuperäisessä tiedotteessa kerrottiin, että päätös on voimassa 13.5. alkaen, vaikka voimassaolo alkaa jo 12.5.)



Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.4.2021 aiemman tartuntatautilain pykälän 58 mukaisen päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä alueellaan. Päätöksen mukainen määräys oli voimassa 1.5.–16.5.2021. Saatujen selvitysten ja kokonaisharkinnan perustella aluehallintovirasto on tänään 11.5. päättänyt jatkaa kokoontumisrajoituksia edellä mainituin muutoksin. Uusi päätös korvaa ajalla 12.5. – 16.5.2021 aluehallintoviraston 26.4. antaman päätöksen.

Määräys on voimassa 12.5.–1.6.2021.

Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä ja päätöksessä mainittuja edellytyksiä noudattaen. Jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan hallitusti purkaa, tämä edellyttää kaikilta vastuunkantoa voimassa olevien rajoitusten ja erityisesti suositusten jatkuvasta noudattamisesta.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen huonontuneen koronatilanteen vuoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa aluetta koskevan päätöksen myöhemmin tämän viikon aikana.

Lisää tietoa: