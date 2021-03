Aprillipäivänä käynnistynyt Poikkeustilaklubi-kulttuurikanava viettää pian yksivuotissyntymäpäiväänsä. Kesäkuussa, poikkeustilan päätyttyä kanava vaihtoi nimensä ON AIR Hyvinkääksi, mutta nyt uuden poikkeustilan alkaessa livestriimejä ja kulttuuritallenteita tarjoava, Hyvinkään kaupungin kulttuuripalveluiden tuottama kulttuurikanava palaa juurilleen ja löytyy sosiaalisesta mediasta jälleen ristimänimellään.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

2.3.2021

Julkaistavissa heti

Livestriimejä lockdowniin: Paluu Poikkeustilaklubiin

Aprillipäivänä käynnistynyt Poikkeustilaklubi-kulttuurikanava viettää pian yksivuotissyntymäpäiväänsä. Kesäkuussa, poikkeustilan päätyttyä kanava vaihtoi nimensä ON AIR Hyvinkääksi, mutta nyt uuden poikkeustilan alkaessa livestriimejä ja kulttuuritallenteita tarjoava, Hyvinkään kaupungin kulttuuripalveluiden tuottama kulttuurikanava palaa juurilleen ja löytyy sosiaalisesta mediasta jälleen ristimänimellään. Kanavan lähetykset ovat katsottavissa maksutta Poikkeustilaklubin Facebook-sivulla sekä Hyvinkään kaupungin YouTube-kanavalla. Lähetysten katsominen ei vaadi rekisteröitymistä, mutta kommentoimaan ja virtuaalisen keskustelupalstan yhteisöllisyyttä nauttiakseen rekisteröityminen tarvitaan.

Poikkeustilaklubi tuo jälleen kulttuuria kotisohville

Poikkeustilaklubi tarjoaa tyydytyksen pahimpaan korona-ajan kulttuurinälkään. Pian sadan lähetyksen rajaa kolkutteleva kulttuurikanava juhlisti helmikuussa ystävänpäivää, laskiaista, hyvinkääläistä urheilukansaa ja Kalevalan päivää. Nämä, kuten valtaosa klubin ja ON AIR Hyvinkään lähetyksistä ovat katsottavissa edelleen. Maaliskuun tullen yhteiskunta sulkeutuu – mutta kanavan tarjonta avautuu entisestään, kun ON AIR Hyvinkää lanseeraa uuden duunis töis -minidokumenttisarjan. Maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen aina maanantaisin klo 12.00 julkaistaan uusi jakso, jossa tutustutaan hyvinkääläisten työpaikkojen takahuoneisiin ja eri alan ammattilaisten arkipäiviin, korona-ajan haasteita unohtamatta. Tuotanto on ON AIR Hyvinkään käsialaa ja virallisena duunis töis -äänenä kuullaan Hanna-Mari Kujala.

Torstaina 4.3. klo 18.00 kuullaan Inka Tuomisen esitys ”Väärin lakkoiltu?” Hyvinkään villatehtaan lakosta vuonna 1901. Yhteistyössä Hyvinkään kaupunginkirjaston kanssa tuotettu ilta lähetetään suljetusta Hyvinkääsalista, joka toimii kevään ajan kanavan kotipaikkana.

Poikkeustilaklubilla juhlitaan tangolegenda Astor Piazzollan 100-vuotissyntymäpäivää torstaina 11.3., jolloin estradille nousee Tango del norte bandoneonmestari Sami Pirttilahden johdolla. Tangon pyörteisiin heittäytyy myös argentiinalaisen tangon huippupari Maria ja Pasi Laurén. Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä pe 19.3. Hyvinkääsalissa vierailee laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret. Lauantaina 13.3. kanavalla juhlistetaan talvisodan päättymispäivää. Keskiviikkona 24.3. suosittu Hyvinkään ja Tuusulan kirjastojen yhteinen Tyttökirjaklassikot-keskustelusarja saa jatkoa, tällä kertaa Laura Ingalls Wilderin ja rakastetun ”Pieni talo”-kirjasarjan merkeissä.

Kohti yksivuotissynttäri- ja kuntavaalihumua

Pääsiäiseen valmistaudutaan Mika Ikosen ja Eevaliisa Kurjen virpomisoksapajan sekä Hyvinkään Orkesterin palmusunnuntain kamarimusiikki-illan myötä. Kuun lopulla lanseerataan ON AIR Hyvinkään vaalipaneelilähetykset, joita on kaikkiaan luvassa kolme: opetukseen ja koulutukseen keskittyvä keskustelu lähetetään ti 30.3., tekniikan ja ympäristön ilta ke 31.3. ja kulttuurin ja hyvinvoinnin paneeli ti 6.4. Vaalipaneelit moderoi toimittaja Miia Maria Lahti. Lisäksi hyvinkääläisten nuorten kanssa yhteistyössä tuotetaan K-25-teemainen keskustelu ti 30.3. päiväsaikaan.

Maaliskuun lähetysten myötä Poikkeustilaklubi valmistautuu 1-vuotissyntymäpäiväänsä, jonka juhlalähetys nähdään aprillipäivänä 1.4. klo 18.00.

Lisätietoja

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso, outi.ruso@hyvinkaa.fi, 0400 929 846

https://www.hyvinkaa.fi/youtube

https://www.facebook.com/onairhyvinkaa/