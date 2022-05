LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto lähestyy – Hamina LNG Oy selvittää kiinnostusta terminaalikapasiteetin varaamiseen

Hamina LNG Oy on avannut Pre-Open Season -kyselyn, josta tarkemmat tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.haminalng.fi. Pre-Open Season -kysely ei ole sitova. Kysely on avoinna 13.5.2022 saakka. Virallinen Open Season suoritetaan täysin erillisenä, ja sen käynnistämiseen on valmius viimeistään elokuun alussa.