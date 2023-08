Logicor rakennuttaa uutta logistiikka- ja varastotilaa Vantaan Hakkilaan

Logicor tuo markkinoille yhteensä 11 000 neliömetriä vuokrattavaa logistiikka- ja varastotilaa, johon lukeutuu rakenteilla oleva 6 000 neliömetrin uudisrakennus sekä jo olemassa oleva moderni varastorakennus. Logicorin kiinteistö sijaitsee yhdellä pääkaupunkiseudun kysytyimmistä logistiikka-alueista, jolla on tällä hetkellä vain vähän tarjontaa uusista ja moderneista logistiikkatiloista. Kehityshanke täydentää yhtiön miljoonan neliön kiinteistösalkkua Suomessa.

Nyt käynnistyneillä kehitystoimilla parannetaan tontin tehokkuutta rakennuttamalla sille uusi energiatehokas 6 000 neliömetrin logistiikka- ja varastorakennus, joka valmistuu kesällä 2024. Uudishanke toteutetaan Logicorin ympäristöstandardien mukaisesti, ja sen tavoitteena on BREEAM Very Good -sertifikaatti.

”Kehitämme tonttiamme ja samalla kasvatamme läsnäoloamme halutulla logistiikka- ja teollisuusalueella Vantaalla. Tällä sijainnilla on asiakkaidemme keskuudessa kysyntää, mutta alueella on vain vähän vapaata nykystandardien mukaista tilatarjontaa, sanoo Logicorin Suomen maajohtaja Joona Suomela.” ”Kokonaisuutena kohde on joustava ja siitä voidaan tarjota tilakokoja 3 000 ja 11 000 neliömetrin väliltä asiakkaidemme tarpeiden mukaan” – Suomela kertoo.

Hakkilan logistiikka-alue sijaitsee 15 kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja seitsemän kilometrin päässä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Sijainti tarjoaa nopean pääsyn eteläisen Suomen pääväylille ja Vuosaareen satamaan.

Logicor on Hakkilan alueen suurimpia kiinteistönomistajia. Sen kiinteistöomistukset alueella ovat yhteensä noin 208 000 neliömetriä.