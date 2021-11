Logomo10 ja Turku2021 -synttärifestareiden kattaus yllättää – osa artisteista pidetään salassa loppuun asti

Päivällä avoimet ovet, illalla bileet

10-vuotisjuhlia vietetään Logomolla koko päivä. Avoimissa ovissa on ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Mukana on mm. Kai Kuutamon jongleeraustyöpaja, taikuri ja mentalisti Jerry Nyholm ja Luomuspajan askartelu- ja taidetyöpaja. TPS:n oma maskotti Jore-karhukin on luvannut saapua juhlimaan.

Kinossa esitetään päivällä kaksi lastenelokuvaa; Onneli, Anneli ja nukutuskello sekä Rölli ja kultainen avain. Annelia näytellyt Olga Ritvanen on mukana avaamasta lastennäytöstä. Jos itse mielii valkokankaalle, avoimissa ovissa on mahdollista osallistua Länsi-Suomen elokuvakomission avustajakuvauksiin.

Lisäksi esillä on valokuvanäyttely, videotaidetta sekä Johanna Oraksen taidenäyttely. Ohjelman lomassa voi herkutella Logomo Kitchenin juhlabrunssilla.

Iltabileiden ovet aukeavat klo 19.30. Flame Jazz -konsertissa Logi-salissa nähdään Mikko Innanen ja Turku Rock Acedemy tuo Logomon Teatroon neljä bändiä: Sunday Talk, Destinesia, Kalpeat Varjot ja Avacia.

Logomon suurimmassa salissa nähdään yllätyksellinen spektaakkeli, kun pianovirtuoosi, muusikko Lenni-Kalle Taipale luotsaa lavalle Suomen tähtiartistit, joiden nimet pidetään salaisuutena loppuun asti. Logomon käytävillä kulkee kuitenkin huhuja, että lavalle on nousemassa taatusti kaikkien tuntemia mies- ja naisartisteja.

Klo 22 sali muuntautuu Turun suurimmaksi yökerhoksi. Jatkoilla menoa pitävät yllä YleX:n suosikki-DJ:t Roberto Rodriguez ja Anne Lainto.

Synttärifestareiden ohjelma la 20.11.

AVOIMET OVET - ilmainen sisäänpääsy

Klo 10:00 ovet avataan

Kino:

10:30-12:00 Elokuvakaupunki Turku ry esittää: Onneli, Anneli ja nukutuskello - mukana avaamassa näytöstä Annelin näyttelijä Olga Ritvanen

13:00-14:30 Elokuvakaupunki Turku ry esittää: Rölli ja kultainen avain

Galleria:

10:00 alkaen Turku 2011 -kuvina lounge

10:00 alkaen Marjo Haapasalon vedenalainen videoteos Aurajoen neito

Logi:

12:00-15:00 Johanna Oras Kukoistuksen koodi 2.0 -taidenäyttely,

taiteilija esittelee näyttelyn teemat klo 13:15

15:00-16:15 Konsertti Saimi ja Johanna: Kaikilla väreillä feat. Michael Monroe, liput 22€, lippu.fi

Move:

12:00-15:00 Elokuva-avustajakuvaukset - Liity Länsi-Suomen

elokuvakomission avustajarekisteriin!

Kitchen:

11:30-15:00 juhlabrunssi (21€/hlö, varaukset event@logomo.fi)

Non-stop-ohjelmaa aulassa klo 10-14:

Kai Kuutamon pop-in jongleeraustyöpaja

Taikuri ja mentalisti Jerry Nyholm hämmästyttää tempuillaan

Luomuspajan askartelu- ja taidetyöpaja

Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys Vilperi ry mukana menossa

Turun Palloseuran Jore-karhu ilahduttamassa lapsia klo 10-12

Ohjelma täydentyy, ajantaisainen tieto Logomon sivuilla: https://logomo.fi/logomo-10-vuotta

ILTABILEET - maksullinen

Klo 19:30 ovet

Logomo-sali:

20:00 Lenni-Kalle Taipale All Stars -konsertti Suomen eturivi artistien kanssa

22:00 jatkot Turun suurimassa yökerhossa, radiosta tutut DJ:t Roberto Rodriguez ja Anne Lainto

Teatro-sali:

Turku Rock Academy esittää:

19.30 Sunday Talk

21.30 Destinesia

22.30 Kalpeat Varjot

23.30 Avacia

Galleria:

20:00 alkaen Turku 2011 -kuvina lounge

20:00 alkaen Marjo Haapasalon vedenalainen videoteos Aurajoen neito

Logi:

20:00-23:00 Johanna Oras Kukoistuksen koodi 2.0 -taidenäyttely

Move:

19:00-22:00 Flame Jazz: Mikko Innanen (aiemmin ostetut konserttiliput

käyvät myös Logomon-iltatapahtumaan)

Kino:

20:00-01:00 Länsi-Suomen elokuvakomissio esittää: Maistiaisia Turussa

kuvatuista elokuvista ja tv-sarjoista kahden vuosikymmenen ajalta

Ohjelmaa täydentyy, ajantasainen tieto Logomon sivuilla: https://logomo.fi/logomo-10-vuotta

LIPUT

Iltabileet alk. klo 20: liput 25 €/hlö, samalla lipulla pääset kulkemaan vapaasti festarialueella.

Liput vain jatkoille Turun suurimpaan yökerhoon alk. klo 22: 10€/hlö.

Liput myy lippu.fi

Tilaisuudessa on käytössä koronapassi yli 16-vuotiailla koko päivän ajan.

Logomon koronainfo: https://logomo.fi/koronainfo