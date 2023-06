Logomon Terassikesästä urbaani, koko kesän kulttuurifestivaali – luvassa runsaasti myös maksutonta ohjelmaa

Paikkansa Turun suosituimpien kesätapahtumien joukossa vakiinnuttanut Logomon Terassikesä järjestetään jo neljättä kertaa Teatron laajennetulla terassialueella 29.6.–19.8.2023. Jo aikaisemmin monipuolisista keikkailloistaan tunnettu Terassikesä laajenee nyt koko kuumimman kesäkauden mittaiseksi kulttuurifestariksi.

– Ajatuksena on, että Logomon edusta muuttuu kaikille avoimeksi, urbaaniksi kaupunkipuistoksi seitsemän viikon ajaksi, jonne kuka tahansa voi tulla niin syömään, keikalle kuin istumaan iltaa ja nauttimaan kesästä, kuvailee Logomon toimitusjohtaja Katja Leppäkoski.

Samaan aikaan Terassikesän kanssa Logomossa on esillä 30.6.–20.8. Suomen suurin nykytaiteen ryhmänäyttely About Art 2023.

Laajat aukioloajat ja paljon maksutonta ohjelmaa

Logomon Teatron urbaanilla tapahtuma-alueella on luvassa Suomen kärkiartistien ulkoilmakeikkojen lisäksi ennätysmäärä täysin maksutonta ohjelmaa, kuten graffiti- ja DJ-työpajat, salsailta, koko perheen katusirkustapahtumia sekä kulttuurikirppis. Sunnuntaisin järjestetään maksuttomia sunnuntaiklubeja, joissa vierailevat Turun yöelämästä tutut DJ:t. Kesän aikana Terassikesässä nähdään myös kokonaan punkille omistettu ilta sekä Logomon ensimmäiset, täysin alkoholittomat bileet.

– Terassialueelle vaikutteita on haettu etenkin Berliinin ja Tallinnan Telliskiven rouheista kaupunkiympyröistä. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy aina, kun alueella ei ole käynnissä maksullista ohjelmaa, kertoo yhtenä tapahtuman tuottajista toimiva Kati Savaloja.

Ruokatarjonnassa napolilaista pizzaa ja poke bowleja

Logomon Teatro kokee alkukesän aikana isoja uudistuksia, sillä se muuttuu päivittäin avoinna olevaksi kortteliravintolaksi, jossa tarjotaan napolilaistyyppistä pizzaa. Pizzat paistetaan Teatron uudessa, aidossa italialaisessa kiviarinauunissa.

– Koko Terassikesä-alueen viihtyvyyteen ja ruokatarjontaan on nyt panostettu, jotta alueella olisi mukava viettää aikaa muutenkin kuin keikoilla. Alueelle on myös vapaa pääsy joka päivä. Tapahtumailtoina alue muuttuu maksulliseksi ja ikärajalliseksi klo 18 alkaen. Keikkojen päätyttyä noin klo 21 Teatroon pääsee taas ilmaiseksi kuuntelemaan dj-musiikkia tai trubaduureja, Logomon ravintolapäällikkö Sanna Kiviranta kuvailee.

Keikkailtoina Terassikesän piha-alueella toimii myös ravintola Ahi-Ahi, joka tarjoilee raikkaita poke bowleja havaijilaisella vivahteella. Suosittu pop-up-ravintola on aikaisempina kesinä sijainnut Naantalissa sekä Turussa Vanhan Suurtorin läheisyydessä.

­– Ahi Ahin paluuta tiedustellaan säännöllisesti, ja nyt se palaa ilahduttamaan meitä Terassikesän ajaksi, Kiviranta kertoo.

Freshcode ry tuottaa graffititaidekokonaisuuden tapahtuma-alueelle

Terassikesä-alueelle haetaan inspiraatiota Berliinin Friedrichshainin ja Kreuzbergin sekä Tallinnan Telliskiven trendikkäistä kaupunginosista. Terassikesän piha-alueen ja sen 120 metriä pitkän aidan graffititaiteen tuottaa urbaanin taiteen ja kulttuurin tukiyhdistys Freshcode ry. Kokonaisuus toteutetaan Freshcoden kuratoimien taiteilijoiden kanssa ja mukana on useita pitkän linjan kotimaisia graffititaiteilijoita. Graffititaidekokonaisuus on yleisön nähtävillä koko tapahtuman ajan.

Graffittitaidekokonaisuuden lisäksi Freshcode toteuttaa torstaina 20.7. Logomon Terassikesään tapahtumaillan, joka alkaa maksuttomilla ja ikärajattomilla graffiti- ja DJ-työpajoilla. Ilta huipentuu turkulaisen hiphopin ja räpin legendaarisimman kokoonpanon, erittäin harvoin keikkoja tekevän Ritarikunnan keikkaan.

Logomon Terassikesän avaa torstaina 29. kesäkuuta Saimaa-yhtye. Terassikesä päättyy lauantaina 19. elokuuta Popedan viimeisen Turun keikan merkeissä. About Art 2023 -nykytaidenäyttely Logomon aulassa 30.6.–20.8.2023.

Uudet lisäykset ohjelmistoon:

la 1.7. n. klo 21 Trubaduuri: Pickless 2000, vapaa pääsy

su 2.7. klo 15–20 Asio Otus x Logomo Terrace: DJ Jori Hulkkonen, vapaa pääsy

ke 5.7. klo 12–18 Kulttuurikirppis, DJ Nikotoi, myyntipaikka 10 €, vapaa pääsy

su 9.7. 15–20 Asio Otus x Logomo Terrace: DJ Esko Routamaa, vapaa pääsy

la 12.7. n. klo 21 Trubaduuri: Annika Nord, vapaa pääsy

la 15.7. n. klo 21 DJ Donva, vapaa pääsy

su 16.7. klo 15–20 Asio Otus x Logomo Terrace: DJ Felix, vapaa pääsy

to 20.7. klo 16–22 Freshcode x Logomon Terassikesä: Ritarikunta, Beisikki & D.Coopa, graffiti- ja DJ-työpajat, Freshcode DJs, vapaa pääsy.

su 23.7. klo 15–20 Asio Otus x Logomo Terrace: Cool Cappuccino DJ's, vapaa pääsy

ke 26.7. n. klo 21 DJ Chuck Main (So Damn Tuff), vapaa pääsy

to 27.7. klo 18–22 Punkkia ja paheksuntaa: Suudelmat, Musta Hanhi, Väistä!, Negatiiviset Nuoret, liput 9,50 €

pe 28.7. n. klo 21 DJ Konsta Eeva, vapaa pääsy

la 29.7. klo 19–22 Salsa Party with Brian Ramos, vapaa pääsy

su 30.7. klo 14 Katusirkus Duo Color, vapaa pääsy

su 30.7. klo 15–20 Asio Otus x Logomo Terrace: DJ Maria Soini (X-Rust), vapaa pääsy

ke 2.8. n. klo 21 Trubaduuri: Tuomas Salminen, vapaa pääsy

to 3.8. n. klo 21 Trubaduurit Roosa ja Waltteri, vapaa pääsy

la 5.8 klo 14 Katusirkus Duo Color, vapaa pääsy

la 5.8. klo 18–22 Turku Rock Academy: Toivo-Olavi, The Grammers, Destiny Inveiled, Harmi, vapaa pääsy

su 6.8.klo 15–20 Asio Otus x Logomo Terrace: TYEMYY DJ's, vapaa pääsy

ke 9.8. klo 19–01 Sober Furious goes Logomon Terassikesä, liput 12,50 €

to 10.8. n. klo 21 DJ G.P.Y.R.O., vapaa pääsy

pe 11.8. n. klo 21 Trubaduuri: Leeni, vapaa pääsy

la 19.6. n. klo 21 Bertenyi & Riihimäki Duo, vapaa pääsy





Lisätietoja:



Kati Savaloja

tuottaja

Logomon Terassikesä

p. 045 108 7001

kati@kesarauha.fi

Sanna Kiviranta

ravintolapäällikkö

Logomo

p. 040 503 8724

sanna.kiviranta@logomo.fi